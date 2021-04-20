历经百年，奋斗不息。中国共产党带领中国人民走上了实现中华民族伟大复兴的康庄大道。在对中国有着长期观察的国际人士眼中，中国共产党在百年历史中不断书写伟大成就，其力量源泉在于，始终把人民的利益放在第一位，把为人类作出更大贡献作为自己的重要使命，在长期探索中形成的丰富经验和理念，体现了中国共产党的价值追求

泰国暹罗智库主席、正大管理学院副校长洪风——

“成为引领世界潮流的重要力量”

本报记者 丁 子 赵益普

“中国共产党以人民为中心，时刻把人民的利益放在最高位置，这是这个百年大党生生不息的内在动力。”泰国暹罗智库主席、正大管理学院副校长洪风在接受本报记者采访时说，“历史证明，一个为人民服务的政党才能称得上伟大的党。中国共产党就是在为人民谋利益的道路上不断摸索前行，取得了举世瞩目的成就，并为当前全球治理提供了重要经验。”

在洪风看来，中国共产党的根本目标是让人民过上好日子，这贯穿于中国共产党成立100年来的全部历程。为改变中国长期以来积贫积弱的国家面貌，一代又一代共产党人前赴后继，付出巨大牺牲也在所不惜。

洪风讲道：“我有一次到贵州遵义，在一个革命遗址看到红军当年书写在墙上的‘打土豪，分田地’标语，我就想，中国共产党人当年不惜一切去打破旧的社会秩序，就是为了创造一个人民真正当家作主的新世界，这也是中国共产党能在成立短短28年后就建立新中国的根本原因。”

一切为了人民，这在新时代仍然是中国共产党不断前行的力量源泉。“中国脱贫攻坚战取得了全面胜利，区域性整体贫困得到解决，完成了消除绝对贫困的艰巨任务。可以说，目前世界上没有一个国家、一个政党，能在短时间内创造这样的人间奇迹，这是中国共产党为中国、为世界作出的重大贡献。”洪风说。

洪风向记者讲述了一位令他印象深刻的中国彝族博士的故事。这位名叫格波铁支的博士来自四川凉山地区，小时候为了上学每天要翻山越岭。后来在政府的帮助下，格波铁支一家人走出大山，她进入四川师范大学深造。“格波铁支用自己的亲身经历展现了中国贫困的少数民族如何在政府的帮助下改变了命运，这直接体现出中国共产党治国理政的成就。”

“现在一些西方媒体和政客炮制涉疆谎言、造谣生事，我去过新疆的很多地方，也教过来自新疆的学生，新疆民众的真实生活令那些谣言不攻自破，也让人们看清了西方某些媒体和政客造谣手法的卑劣、内心道德的虚伪。”洪风表示。

应对新冠肺炎疫情，再一次凸显了中国共产党以人民为中心的执政理念和强大的领导能力。“中国共产党和政府主张，保护人民的生命压倒一切，举全国之力迅速控制疫情，同时恢复经济保障民生。在重大危急时刻，中国为其他国家提供口罩、呼吸机、疫苗等公共卫生产品，让人们更加清楚地看到了中国共产党的魄力和能力，也展现了中国兼济天下的气度和胸襟。”洪风说。

洪风说：“经历了百年风雨，中国共产党不但成为领导中国发展事业的核心，也成为引领世界潮流的重要力量。”他表示，习近平总书记提出构建人类命运共同体，寻求不同文明的共同发展，表明中国共产党以发展的眼光看待当今的世界变局，探索人类共同应对各种问题的方法与途径，这是中国共产党为人类文明发展作出的贡献，也体现出一个百年大党的气度和自信。“中共十八大之后，中国在国际社会中的话语权与日俱增，中国日益走近世界舞台中央。这是中国共产党的成功，是中国政治制度的成功。”

巴基斯坦国立科技大学中国研究中心副主任阿万——

“广大党员愿意并且能够和人民打成一片”

本报记者 丁雪真

“中国是一个幅员辽阔、民族多元的国家。在这样一个有着14亿人口的大国，要凝聚社会共识，保障社会稳定，同时带领人民朝着共同的目标奋进，绝不是一件容易的事情，这需要执政党非凡的动员能力和连贯的政策执行能力。”巴基斯坦国立科技大学中国研究中心副主任泽米尔·阿万接受本报记者专访时说。

从上世纪80年代赴华留学到2010年作为巴基斯坦外交官重返中国，再到卸任回国后投身中国研究，阿万对过去40多年中国的发展变化和中国共产党的执政有着切身的观察和思考。他认为，和许多政党不同，中国共产党纪律严明，对党员有明确的道德要求，“中国共产党党员大多是工作中的模范，展现出积极的精神面貌和道德感召力”。

阿万最早接触到的中共党员是他在中国留学时的大学辅导员。他回忆说：“1980年，我到中国留学时，物资还比较匮乏，我的辅导员生活朴素，衣服打着补丁，却常常给生活贫困的同学买生活用品，他身上的无私精神给我留下了深刻的印象。”

2019年，阿万曾应邀到中共中央党校（国家行政学院）交流访问。在考察中，他最有感触的是中国共产党对于“党内纪律、教育和理想信念”的重视。“我相信这些是任何政党取得成功所必须具备的素质。除此之外，根据才能和表现而非家庭背景遴选干部，确保了中国共产党可以不断通过优秀的人才资源完善自身的执政体系。”阿万说。

这几年，随着中国的脱贫攻坚不断取得亮眼成绩，减贫也成为巴基斯坦政界和学界讨论中国发展经验的一个“热词”。阿万认为，减贫工作是观察和研究中国共产党执政理念的一个很好的切入点，“减贫对于各国执政者都是充满挑战的议题，需要系统且持久的人力、财力和物力投入。由于一些政党利己主义观念较重，政客在意的是选民手中的选票，而选举是要花钱的，因此政客当选后往往更关心短期的物质或政治利益，很少去真正关心与人民利益密切相关的长远问题”。

阿万说：“人民至上是习近平总书记一直强调的执政理念。脱贫攻坚的成功，折射出的正是中国共产党执政的这一特质，广大党员愿意并且能够和人民打成一片。”

2016年至2019年间，阿万多次赴中国农村地区考察，与许多基层扶贫干部进行了交流。他说，“最让我感动的是，成千上万的党员干部愿意扎根基层，勤勤恳恳地投身于扶贫工作，他们表现出了卓越的奋斗和奉献精神。从他们身上就能够明白，为什么今天的中国共产党能够赢得中国人民极高的信任和支持。”

谈及过去100年来中国共产党成功的原因，阿万强调，一个重要原因在于中国共产党的决策“是建立在集体智慧的基础之上”。阿万说，“中国共产党在处理基建、教育、医疗、减贫等事关国家发展的长远问题上能够拿出坚定的决心并且展现出强大的执行力。中国的发展让许多发展中国家看到了希望，其执政经验提供了实用的范本，越来越多的执政党希望通过与中国共产党开展经验交流，提高国家治理能力。”

阿万表示，在中国共产党的领导下，中国发展成为世界第二大经济体并消除了绝对贫困，在应对疫情、气候变化等问题上展现了负责任的大国担当。他说，“中国秉持互利共赢的理念，致力于推动构建人类命运共同体，世界上的许多国家从共建‘一带一路’中受益，这无疑是中国对世界和平与发展的重要贡献。”

“中国人民如今感受最多的是繁荣、幸福和满足，这是对中国共产党执政最好的评价。”阿万说。

意大利新丝路促进会会长马林焦——

“中国社会主义道路的发展充满了创新元素”

本报记者 韩 硕

“100年来，从成立最初的几十名党员，到如今拥有9100多万党员，中国共产党带领中国人民不断书写新的历史。”意大利新丝路促进会会长、中国问题专家弗朗切斯科·马林焦在接受本报记者采访时表示。

“中国共产党的理论和实践丰富和发展了马克思主义。”马林焦表示，“中国社会主义道路的发展充满了创新元素，与其独有的社会和历史特色完美地结合在了一起。中国不仅吸收了马克思主义，还不断推动其中国化，使之与中国的具体国情相结合。中国共产党这种学习、借鉴、本土化和创新的能力给我留下了深刻印象。”

马林焦多次访问中国。2018年，中共中央对外联络部在安徽小岗村举行的庆祝改革开放40周年的万寿论坛活动让他至今难忘。“那是我第一次来到中国农村改革的发源地，零距离感受马克思主义在中国农村的实践与发展。我们先后走访了签下大包干契约的‘当年农家’旧址、小岗村原第一书记沈浩纪念馆、大包干纪念馆、村委会等地。”

马林焦至今依然清晰地记得在小岗村的所见所闻。“党员干部深入偏远贫困地区，投入大量资源，村民居住环境在短短几十年里便实现了质的飞跃。对现在越来越多的中国年轻人来说，他们只能从老一辈那里听说关于贫穷的记忆。”在马林焦看来，“在短短几十年间，中国数亿农村贫困人口摆脱贫困，提前10年完成联合国2030年可持续发展议程减贫目标，彻底消除绝对贫困，这是中国共产党全力以赴取得的伟大成就。”

深圳之行也让马林焦触动颇深。“深圳以其紧邻香港的区位优势，成为改革开放的试验田， 从一个渔村成为创新之城。中国共产党通过自我革命的勇气和能力把蓝图化为现实，这是中国共产党的可贵品质，也是中国持续发展的保障。”

马林焦注意到中国正在采取措施解决区域发展不平衡问题。“有一段时间，中国的沿海地区和内陆地区就像两列速度不同的火车，在发展上存在较大差距，中国政府正在采取有效措施，缩小区域及城乡差距。”

面对当下的新冠肺炎疫情等全球性挑战，马林焦认为，中国提出的构建人类命运共同体理念，从全人类的福祉来考量，指出了一条能够共克时艰和解决挑战的出路，特别是主张世界文明应该和而不同，为实现不同国家和人民和谐相处提供了一种新的思考方式。

谈及中国共产党确立的第二个百年奋斗目标——到本世纪中叶全面建成社会主义现代化强国，马林焦表示，“我对中国共产党实现此目标充满信心”。

墨西哥大都会自治大学政治与文化系教授齐利——

“中国共产党的奋斗和无畏精神令人动容”

本报记者 刘旭霞

“对中国共产党发展历程了解越多，与中国共产党党员接触越多，我就越能深刻理解，为什么这个大国政党能在百年时间里带领人民克服艰难险阻，取得伟大成就。”墨西哥大都会自治大学政治与文化系教授爱德华多·齐利在接受本报记者采访时由衷表示。

齐利于2017年第一次访问中国，至今已走访了北京、上海、太原、广州、佛山等多个城市和农村地区。让他印象深刻的，是中国各地的基础设施相当完善，交通四通八达。“与中国各界民众接触，他们意气风发，为自己的生活而奔忙，无论是城市中繁荣的商业，还是农村中正在发展的现代产业，中国各地一派欣欣向荣的景象。我所看到的真实的中国，与西方媒体的片面报道完全不同。”

1921年成立之初，中国共产党只有几十名党员，经历革命、建设、改革等历史时期，“其间遇到了无数的艰难困苦，中国共产党的奋斗和无畏精神令人动容”。在齐利看来，最让人敬佩的，是作为执政党，中国共产党所具有的自我革命精神，“这是中国共产党区别于世界上很多政党的重要不同之处，正因如此，我把中国共产党如何加强自身建设、全面从严治党作为研究的重要课题”。

“中国共产党在制定政策时，完全基于人民和国家发展利益，这也与世界上许多政党形成了鲜明的差别。”齐利认为，正是因为不受私利的羁绊，中国的政策才能最大程度上体现人民的利益，带领国家和人民朝着正确的方向迈进。

中国共产党不仅是为中国人民谋幸福的政党，也是为人类进步事业而奋斗的政党。齐利表示，中国通过自身的发展对世界和平与发展作出巨大贡献，特别是构建人类命运共同体理念被写入联合国有关决议，受到国际社会的广泛关注，“构建人类命运共同体是当代国际关系中最具创新性和重要意义的理念之一，‘一带一路’倡议作为全球公共产品，提升了沿线国家和地区的基础设施水平，为当地人民带来了发展的新机遇”，“世界期待中国共产党在未来发挥更大作用，为全球人民福祉作出更大贡献”。

齐利相信，通过中国共产党人的接续奋斗，中国将在未来创造新的奇迹。

图片说明：

图①：泰国暹罗智库主席、正大管理学院副校长洪风。

本报记者 赵益普摄

图②：巴基斯坦国立科技大学中国研究中心副主任阿万。

图③：意大利新丝路促进会会长马林焦。

图④：墨西哥大都会自治大学政治与文化系教授齐利。

资料图片

图⑤：2020年10月25日，由中企承建的巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目正式运营。

新华社发

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2021年04月20日 18 版）

(责编：胡永秋、牛镛)