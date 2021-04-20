人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

新加坡宣布开发海岸内陆洪水模拟系统

2021年04月20日05:15 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报曼谷4月19日电  （记者刘慧）新加坡消息：新加坡公用事业局日前宣布，将与新加坡国立大学和一家水务管理公司合作，开发海岸内陆洪水模拟系统。该系统根据新加坡建筑物密集和城市化环境特点而研发，投入使用后，将能够预测和评估在不同气候变化情境下新加坡所面临的洪水风险，从而更有效地预防洪涝灾害。新加坡拟为该系统研发投入约1340万新元（1美元约合1.3新元），预计在4年内完成。

　　新加坡《联合早报》网站报道说，新加坡地势低洼，约30%的陆地高于平均海平面不到5米，很容易受到海平面上升的影响。根据新加坡气象局报告，新加坡近海平均海平面已比1970年高出约14厘米。海平面上升和极端天气事件频度、强度增加，正对新加坡的经济社会发展造成威胁。

　　“开发海岸内陆洪水模拟系统有助于保护我们的海岸线和共同的未来，抵御恶劣天气和海平面上升的影响。”海岸内陆洪水模拟系统项目的负责人、新加坡国立大学土木与环境工程系教授刘立方表示。


　　《 人民日报 》（ 2021年04月20日 17 版）
(责编：胡永秋、牛镛)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部