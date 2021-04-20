本报曼谷4月19日电 （记者刘慧）新加坡消息：新加坡公用事业局日前宣布，将与新加坡国立大学和一家水务管理公司合作，开发海岸内陆洪水模拟系统。该系统根据新加坡建筑物密集和城市化环境特点而研发，投入使用后，将能够预测和评估在不同气候变化情境下新加坡所面临的洪水风险，从而更有效地预防洪涝灾害。新加坡拟为该系统研发投入约1340万新元（1美元约合1.3新元），预计在4年内完成。

新加坡《联合早报》网站报道说，新加坡地势低洼，约30%的陆地高于平均海平面不到5米，很容易受到海平面上升的影响。根据新加坡气象局报告，新加坡近海平均海平面已比1970年高出约14厘米。海平面上升和极端天气事件频度、强度增加，正对新加坡的经济社会发展造成威胁。

“开发海岸内陆洪水模拟系统有助于保护我们的海岸线和共同的未来，抵御恶劣天气和海平面上升的影响。”海岸内陆洪水模拟系统项目的负责人、新加坡国立大学土木与环境工程系教授刘立方表示。

《 人民日报 》（ 2021年04月20日 17 版）

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