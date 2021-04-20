本报驻美国记者 张梦旭

据美国哥伦比亚广播公司近日报道，由于有毒废料常年被倾倒入海，美国加利福尼亚州南部部分海域污染严重，生态环境遭到无法估量的破坏。报道说，当地约25%的成年海狮患有癌症，农药滴滴涕等污染物是海狮患病的主要原因。

滴滴涕是发明于1939年的一种杀虫剂。美国最大的滴滴涕制造商蒙特罗斯化学公司位于加州南部沿海的托伦斯市。到了20世纪60年代，人们发现食用含有滴滴涕的食物后，滴滴涕会在人体组织中累积并产生有害副作用。1972年，滴滴涕在美国被禁用。由于当时外国市场还有较大需求，蒙特罗斯等化学公司的滴滴涕生产线又维持了近10年。1947年到1982年，该公司在生产过程中产生了大量有毒废料。这些有毒废料一部分通过下水道流入大海，另一部分被装在桶中，用驳船送至离岸10至15英里（1英里约合1.6公里）外的大海抛弃，使其沉入海底。

长期对此进行跟踪调查的加州大学海洋学家瓦伦汀说，废料桶的指定抛弃地点水深3000英尺（1英尺约合0.3米），但工作人员经常偷偷将废料桶抛弃在离海岸更近的地方，很多废料桶在抛弃过程中被损坏，导致有毒物质泄漏。瓦伦汀的团队在实地考察中采集了废料桶附近的沉积物样本，发现绝大多数样本的滴滴涕浓度远超美国国家海洋和大气管理局规定的阈值，其中一处污染水平甚至达到阈值的40倍。

瓦伦汀指出，滴滴涕非常稳定，可能需要几代人的时间才能分解。滴滴涕在被污染的海底被微小海洋生物食用进入食物链。加州海洋哺乳动物中心首席兽医菲尔德表示，在绝大部分患癌海狮体内，都发现了含量极高的滴滴涕和多氯联苯，这些污染物与疱疹病毒结合，成为海狮患癌的主要诱因。

今年3月初，数十名海洋科学家对洛杉矶外海受滴滴涕污染情况进行全面调查。据《洛杉矶时报》报道，潜水机器人在3000英尺深的海域，发现了无数装有滴滴涕的有毒废物桶，散落在长滩和卡特琳娜岛之间的海底。瓦伦汀说，虽然确切数字仍然未知，但根据历史记录估计，数量可能高达50万桶。

实际上，美国政府已经注意到加州海域的滴滴涕污染问题，并在南加州海岸线上挂满告示牌，警告民众不要食用某些鱼类。蒙特罗斯等公司也遭到起诉，并在2000年接受了140亿美元罚款，这笔资金全都被用来治理污染。但由于污染情况较严重，当地生态系统可能在今后数十年都难以恢复。

（本报华盛顿4月19日电）

《 人民日报 》（ 2021年04月20日 17 版）

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