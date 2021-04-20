本报驻比利时记者 张朋辉

连日来，国际社会就日本政府决定以海洋排放方式处置福岛核电站事故核污染水持续发声表示谴责和反对，敦促日本政府严肃对待国际社会关切，认清自身责任，履行国际义务，收回将核污染水排放入海的错误决定。

联合国有毒物品和人权问题特别报告员马科斯·奥雷利亚纳、联合国食物权问题特别报告员迈克尔·法赫里、联合国人权与环境问题特别报告员戴维·博伊德等人权专家日前发表联合声明，对日本政府以海洋排放方式处置福岛核电站事故核污染水的决定“深感失望”，表示此举可能会影响太平洋地区数百万人的生命和生计，“我们敦促日本政府履行其国际义务”。

声明说，日本政府的这一决定非常令人担忧，因为上百万吨被污染的水排入大海后可能会对许多人的生命和整个环境造成严重影响，从而对有关人权的保障构成极大威胁。

声明说，日本政府宣称核污染水经过“多核素去除设备”（ALPS）技术处理后能够去除水中的放射性同位素，但是此前的实践已经表明该技术并不能彻底消除核污染水中的放射性危害风险。同时，日本政府低估了核污染水中放射性物质的危害性，其对人类和环境的威胁可能会持续超过100年。声明说，考虑到以海洋排放方式处置福岛核电站事故核污染水并非唯一可行的选择，日本政府的决定尤其令人失望。日本政府应该切实履行防止有害物质泄漏并对其行为的风险进行充分评估，以更好地保护而不是损害海洋环境。

朝鲜朝中社日前针对日本政府决定将福岛核电站事故核污染水排放入海一事发表评论说，日本政府一旦把含有放射性物质的核污染水排入大海，其中含有的大量有害物质将在几十天内从洋流较强的福岛海岸扩散到太平洋大部分水域，不仅会破坏海洋生态环境，还会给沿岸地区人民的健康和生存造成严重威胁。评论强调，对与日本隔海相望的朝鲜来说，这是关系到朝鲜人民生命安全的重大问题。朝鲜敦促日本政府立即取消有关决定。

针对日本政府决定将福岛核电站事故核污染水排放入海，菲律宾总统府发言人哈里·洛克日前重申国际环境法的相关原则。洛克说，全球是一个生态体系，各国相互关联，污染环境者应当付出代价。他呼吁所有国家都能遵守这些原则。

绿色和平组织东亚分部核专家肖恩·伯尼表示，当前已有多个国家及环保组织向日本政府表达了坚决反对立场。希望日本政府对国际社会的严重关切作出应有回应，重新审视福岛核电站核污染水处置问题。

美国非政府组织“守护儿童健康”主席罗伯特·肯尼迪表示，日本政府以海洋排放方式处置福岛核电站事故核污染水的决定完全不合理。日本政府应该以科学、负责任态度，慎重对待核污染水处置问题，维护国际公共健康安全和周边国家人民安全利益。

（本报布鲁塞尔4月19日电）

《 人民日报 》（ 2021年04月20日 17 版）

(责编：胡永秋、牛镛)