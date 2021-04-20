本报记者 陈尚文

“博鳌亚洲论坛是今年首个以线下会议为主的大型国际会议。在新冠肺炎疫情严重冲击世界经济的背景下，中国如期举行论坛，向世界传递携手应对疫情的信心，展示后疫情时代亚洲发展愿景，贡献全球治理的亚洲方案。”博鳌亚洲论坛2021年年会举行之际，博鳌亚洲论坛理事长、联合国前秘书长潘基文接受本报记者采访时如是说。

在潘基文看来，博鳌亚洲论坛的魅力可以归结为人、理念和行动。具体来说，论坛每年汇集了来自世界各国政府、商界、学术界和媒体等不同领域的杰出人才，聚焦亚洲乃至全球最紧迫的问题；从开幕式到数十场论坛活动，其间所有的对话、讨论和探究都是灵感之源，会碰撞出许多既有继承又有创新的理念；与会者最终又将论坛期间收集到的声音、达成的愿景迅速转化为政策与行动。

潘基文表示，此次论坛年会聚焦“世界大变局：共襄全球治理盛举 合奏‘一带一路’强音”主题，是对当前国际社会普遍关切的积极回应。潘基文说：“完善全球治理体系需要与时俱进，顺应时代发展潮流。亚洲和世界各国领导人迫切需要面对面开展坦诚交流，就经济复苏、疫苗可及性和可负担性以及气候变化等挑战共商应对之策。博鳌亚洲论坛创造了一个难得契机，这是令人骄傲的。”

今年博鳌亚洲论坛共设六大板块，涵盖“双循环”、金融开放、碳中和、数字经济和可持续发展等热点议题。潘基文认为，年会议题设置既立足当前又着眼长远，既聚焦亚洲又放眼全球，反映了博鳌大家庭所有成员的利益和关切，具有重要意义。

绿色发展一直是博鳌亚洲论坛的一个关键词。潘基文告诉记者，他密切关注碳中和、气候变化、生态环境保护等相关话题，并将在今年年会期间参与“迈向碳中和之路”讨论。与会嘉宾在论坛上分享各自先进经验、增进交流互鉴，将有效提升实现应对气候变化目标的信心，对《巴黎协定》的落实将起到助力作用。“中国提出的‘绿水青山就是金山银山’理念深入人心，已成为许多领域绿色转型的指导理念。这不仅有利于中国自身的可持续发展，在全球应对气候变化方面也具有建设性意义。”

博鳌亚洲论坛去年12月发布的《亚洲减贫报告2020》指出，尽管面临挑战，亚洲仍是对全球减贫贡献最大的地区，特别是中国的减贫成就令人关注。潘基文表示，在其担任联合国秘书长期间，联合国通过了2030年可持续发展议程并将减贫视为首要目标。“中国为全球减贫事业作出了突出贡献、发挥了重要示范作用。”潘基文说，中国如期完成新时代脱贫攻坚目标任务，“这不仅是中国的历史性成就，也是实现联合国2030年可持续发展议程目标的里程碑事件。宝贵的中国减贫经验值得我们共同学习。”

“博鳌亚洲论坛的20年，是与时俱进的20年，是与中国高速发展紧密契合的20年，是积极推动亚洲各国加强对话与合作的20年。”潘基文表示，相信未来博鳌亚洲论坛将在立足亚洲的基础上，在更广泛的国际事务中发挥更大作用。

《 人民日报 》（ 2021年04月20日 17 版）

(责编：胡永秋、牛镛)