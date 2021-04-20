本报记者 王 迪 于景浩

工业互联网如何助力中国乃至全球范围内的数字化转型；智慧医疗怎样精准赋能抗疫合作和构建人类卫生健康共同体；5G将给世界经济及人们的生活带来怎样的变化……4月19日，博鳌亚洲论坛2021年年会多场活动聚焦产业变革和技术创新，众多与会嘉宾以线下线上方式展开热烈讨论。

科技创新赋能美好生活

“拥抱产业变革”“与新技术共舞”是本届年会六大板块中的两大板块，多场相关主题的分论坛和圆桌会议场场爆满，足见科技合作、创新驱动的热度。

“通过智能听诊器，利用手机应用程序和云计算技术，即使身处偏远乡村的基层医生，也可以对患有先天性心脏病的患儿进行有效筛查。未来，我们希望能够培训10万名基层儿科医生来使用这一产品。”上海交通大学医学院附属新华医院院长孙锟在“未来医疗新生态”分会场上分享了他对“互联网+医疗健康”的期待。

在“工业互联网与数字化转型”分会场，德国默克集团中国区总裁安高博表示：“技术发展让生产周期变得更加透明，从而支持产业链上下游能够互相了解需求，在制造业、医疗行业等各领域都是如此。我们通过技术革新，让科技创新赋能美好生活。”

在“数字支付与数字货币”分会场，与会嘉宾共同探讨数字支付的未来。中国走在数字支付领域的发展前沿。“我们创新数字支付的初衷就是为了给民众提供一个更方便、更有效、成本更低的支付体系。”博鳌亚洲论坛副理事长周小川说。

产业变革改变行业未来、助力人类对美好生活的追求，是与会嘉宾的共识。格力电器股份有限公司董事长兼总裁董明珠表示，信息技术正带来一个全新的时代。“5G时代的来临，为打造全自动无人化的黑灯工厂带来了可能，让我们对产品品质控制得更加精准，从而提高人们的生活品质。”

数字经济助推高质量发展

与会中外嘉宾在讨论中对中国构建新发展格局、推动高质量发展给予高度肯定。

以色列科技部总干事斯彼戈曼表示，近年来，数字技术快速崛起，引领在线经济蓬勃发展。疫情防控期间，远程医疗、在线教育、共享平台、协同办公、跨境电商等服务得到广泛应用。数字经济逆势增长，正在悄然改变全球经济格局。“致力于经济的数字化转型，对包括以色列和中国在内的所有国家来说，都是非常好的机会。”

中国科技部副部长黄卫表示，中国将在航空、汽车、智能家电、轨道交通等更多领域开展一系列工业互联网示范项目。“随着信息技术、大数据、云计算、人工智能技术的发展，工业互联网的作用会越来越大，企业成本会更低，客户获得的服务会更好，效率会更高，企业竞争力会更强。”

五粮液集团党委书记、董事长李曙光对记者表示，集团将把握新一轮科技和产业革命带来的新机遇，以数字技术创新激发产业发展新动能，通过应用大数据、云计算、区块链等新技术提升产业生态，加速向工业互联网、智能制造、数字经济等领域发力，利用跨境电商等新业态，开展贸易和投资自由化便利化改革创新，强化国际化分工协作。

《2019年全球创新指数》报告显示，中国在全球创新指数排名持续攀升。科技创新正为中国经济社会发展和民生改善提供源源不断的动力。

在“知识产权和中小企业：把创意推向市场”分论坛上，世界知识产权组织中国办事处主任刘华在发言中突出中小企业在创新发展中的作用。她说：“中小企业特别是科技型中小企业是创新创造的重要源泉，贡献了70%以上的技术创新，是申请专利十分活跃的市场主体。广大中小企业加强自主创新，将有力推进中国经济全面发展、科学发展、高质量发展。”

在“后疫情时代的人工智能”分会场，与会嘉宾们对人工智能与其他专业领域的融合展开深入探讨。“近年来，人工智能已经越来越多渗透到各行各业，人们期待通过新技术解决各行业难题。人工智能技术需要与场景深度融合，这是未来人工智能技术发展的一大重点。”百度集团首席技术官王海峰说。

加强合作增进人类福祉

让科技成果造福全人类，在开放合作中寻求科学突破；实施更加开放包容、互惠共享的国际科技合作战略，更加主动融入全球创新网络；在科技创新领域开展更多开放合作，促进各国共同发展……与会嘉宾对科技创新领域的国际合作寄予厚望。

在“健康丝绸之路”分会场，印度尼西亚卫生部副部长但丁·萨克诺表示，面对像新冠肺炎疫情这样的全球性挑战，各国更加需要加强科技合作。“只有合作才能解决目前的危机、应对未来挑战，才能实现可持续发展，增进人类健康福祉。”

“近年来，中国的创新发展让世界瞩目。‘十四五’规划提出，基础研究经费投入占研发经费投入比重将提高到8%以上。在技术创新方面，中国不仅技术领先，而且在技术转让方面也非常开放。我们在中国的团队得以更好地利用互联网技术。”安高博说。

博鳌亚洲论坛咨询委员会委员、阿斯利康公司董事长雷夫·约翰森表示，在科技创新领域，必须跨界加强合作，疫苗领域的国际合作就是最好例证。“应该让世界各地最好的科学家通力合作，让各个企业之间进行跨界合作，让学界和产业界之间加强合作。跨越的边界越多，我们就能够获得更多的益处。”

《 人民日报 》（ 2021年04月20日 17 版）

(责编：胡永秋、牛镛)