本报北京4月19日电 （记者敬宜）外交部发言人汪文斌19日在谈到美日领导人会晤并发表联合声明中的涉华内容时表示，美日不代表国际社会；在人权问题上，日美两国是对中国人民和世界人民欠账的；美日应停止在抗疫问题上的政治操弄。

汪文斌在当日例行记者会上表示，世界上只有一个体系，就是以联合国为核心的国际体系；只有一套规则，就是以联合国宪章为基础的国际关系基本准则。美日不代表国际社会，没有资格定义国际秩序，更没有资格将自身标准强加于人。美日嘴上鼓吹“自由开放”，实则拉帮结派搞“小圈子”，煽动集团对抗，这才是对地区和平稳定的真正威胁、对国际规则秩序的肆意破坏。66年前，万隆会议在和平共处五项原则基础上，提出处理国家间关系的十项原则，至今仍对指导国际关系实践具有十分重要的现实意义。这充分说明，要团结不要分裂、要平等不要霸权、要合作不要对抗，才符合时代发展的潮流，才经得起历史实践的检验。

汪文斌说，在人权问题上，日美两国是对中国人民和世界人民欠账的。日本上世纪30年代发动的侵略战争给亚洲国家特别是中国人民造成深重灾难。但日本作为战败国，国内至今却仍不时出现否认、美化侵略历史的言行。美国长期推行穷兵黩武政策，仅21世纪以来，美对外发动的战争就造成超过80万人死亡，其中平民死亡人数就超30多万。日美应该做的，是切实反省并纠正自己的侵略历史和侵犯他国人权的错误行为，而不是打着人权幌子，行干涉中国内政之实。借口人权问题抹黑他国形象，破坏他国稳定，遏制他国发展，中国人民不答应，世界人民也不答应。当务之急，日本应正视周边国家和国际社会的严正关切，本着对世界各国人民生命健康负责的态度，立即停止实施向海洋排放核污染水的决定，停止损人不利己的行为。

汪文斌指出，抗击疫情需要秉持科学精神，需要各国通力合作。美国把抗疫政治化，对别国污名化，大搞甩锅、退群，不仅使美国人民付出沉痛代价，也给国际抗疫合作制造了障碍，增添了阻力。美日应停止在抗疫问题上的政治操弄，珍惜生命，尊重科学，为促进国际抗疫合作多做实事，少添麻烦。

《 人民日报 》（ 2021年04月20日 03 版）

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