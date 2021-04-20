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王毅出席联合国安理会高级别公开辩论会

2021年04月20日05:09 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京4月19日电  4月19日晚，国务委员兼外长王毅作为习近平主席特别代表出席联合国安理会“加强联合国同区域和次区域组织合作”高级别公开辩论会并发言。

　　王毅表示，联合国同区域组织开展合作，是《联合国宪章》的明确要求，也是多边主义的重要呈现方式。当前，国际和平与安全领域挑战突出，联合国同区域组织应该同向发力，为维护多边主义多着力，对世界和平发展有作为。

　　王毅提出四点看法：第一，坚持按章办事，筑牢和平根基。第二，坚持预防为先，丰富和平手段。第三，坚持优势互补，形成和平合力。第四，坚持共同发展，厚植和平土壤。

　　王毅强调，今年是中国恢复联合国合法席位50周年。中国始终是联合国事业的积极支持者和参与者，是《联合国宪章》的坚定维护者和践行者。中方一贯支持联合国加强与区域及次区域组织合作，同非盟、东盟、阿盟等都建立了战略伙伴关系。中方愿同各区域组织进一步加强合作，共同推动构建人类命运共同体。


　　《 人民日报 》（ 2021年04月20日 03 版）
(责编：胡永秋、牛镛)

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