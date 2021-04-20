本报记者 裴广江 王 迪 杨 迅

南海之滨，万泉河畔，博鳌镇旁，一座白色的膜结构建筑，吸引不少游客前来参观。2001年2月27日，正是在这里，第一个将永久会址设在中国的大型国际会议组织——博鳌亚洲论坛正式成立。

一河之隔，博鳌亚洲论坛国际会议中心装扮一新，正门外29个论坛发起国的国旗迎风飘扬。今年世界上首个以线下会议为主的大型国际会议——博鳌亚洲论坛2021年年会正在此召开，写有“2001—2021”字样的纪念论坛成立20周年的标识随处可见。

4月20日，习近平主席将应邀以视频方式出席博鳌亚洲论坛2021年年会开幕式并发表主旨演讲。2010年，时任中国国家副主席的习近平出席博鳌亚洲论坛年会；2013年、2015年、2018年，习近平主席三次出席论坛年会开幕式并发表主旨演讲。中国主张从博鳌传遍世界，引发强烈共鸣。

成立20年来，博鳌亚洲论坛与博鳌共成长，与海南共发展，与中国共进步，为世界各国了解中国的自我变革和发展进步提供了重要窗口，也为世界各国聆听中国声音、分享中国机遇提供了重要平台。

日益成为具有全球影响的重要论坛

1998年，菲律宾前总统拉莫斯、澳大利亚前总理霍克、日本前首相细川护熙在菲律宾首都马尼拉共同倡议成立“亚洲论坛”。基于中国的国际地位、巨大市场潜力和海南省独特的自然生态环境，3位发起人建议将论坛总部设在中国海南博鳌。这一建议得到中国政府的大力支持。

博鳌涌动的春潮，温暖着亚洲和世界。自2001年成立以来，博鳌亚洲论坛日益成为具有全球影响的重要论坛。每年春天，来自亚洲和世界数十个国家的政要和商界、学界人士等共聚博鳌，共商亚洲和世界发展大计，为促进本地区乃至全球和平、稳定、繁荣贡献智慧和力量。

“亚洲有许多论坛，但是没有任何一个论坛能在智力和外交经验方面与博鳌亚洲论坛媲美。”拉莫斯如此评价论坛的重要性。

巴基斯坦前总理阿齐兹指出，博鳌亚洲论坛不断发展并日趋成熟，已被视为一个全球多样化群体的领先性会议组织。在当前全球化世界中，论坛发挥着“催化剂”和“创新者”的关键作用，鼓励和实施亟须的改革。不仅对于新兴市场和亚洲地区，对整个世界而言，论坛都将继续作为积极力量作出贡献。

博鳌亚洲论坛理事、俄罗斯联邦与天然气出口国家论坛合作事务总统特别代表祖布科夫认为，博鳌亚洲论坛面向世界，能够增强亚洲与世界其他地区的对话与经济联系，这在当前多边合作机制面临重要挑战的情况下具有重要意义。“我相信，博鳌亚洲论坛在20年间所积累的潜力和经验能够成为指引和参考。”

“博鳌亚洲论坛的重要性日益凸显，因为中国的全球影响力今非昔比。世界都在关注中国，关注博鳌。”菲律宾前总统阿罗约指出。

亚洲寻求合作共赢的成功范例

20年来，国际形势发生深刻复杂变化，各国谋发展、促合作、求共赢的愿望更加强烈。博鳌亚洲论坛顺应时代潮流，坚持聚焦发展，着力探寻共同发展之路。

2013年4月召开的博鳌亚洲论坛年会以“革新、责任、合作：亚洲寻求共同发展”为主题。习近平主席在年会上发表主旨演讲指出，共同发展是持续发展的重要基础，符合各国人民长远利益和根本利益。“勇于变革创新，为促进共同发展提供不竭动力”“同心维护和平，为促进共同发展提供安全保障”“着力推进合作，为促进共同发展提供有效途径”“坚持开放包容，为促进共同发展提供广阔空间”，中国站在全球可持续发展的高度，秉持合作共赢理念，倡导各国共同发展。与会人士指出，中国提倡共同发展，显示出作为大国的宽广胸襟和开阔视野。

“新世纪、新挑战、新亚洲——亚洲经济合作与发展”“亚洲寻求共赢：合作促进发展”“亚洲寻求共赢：一个向世界开放的亚洲”“亚洲寻求共赢：亚洲的新角色”“亚洲寻求共赢：亚洲的新机会”“亚洲制胜全球经济——创新和可持续发展”……从博鳌亚洲论坛年会历年的主题中，足见共同发展的分量。“博鳌亚洲论坛20年来所做的一切，就是为了发展、促进发展、服务发展。”博鳌亚洲论坛秘书长李保东表示。

作为世界第二大经济体，中国连续多年对世界经济增长贡献率超过30%，在实现自身较快发展的同时，为亚洲和世界共同发展作出巨大贡献。中国话题在博鳌亚洲论坛上一直备受关注。今年，论坛年会专门增设了“解读中国”和“‘一带一路’合作”板块，以满足各方对深入了解中国新发展阶段、新发展理念、新发展格局的普遍需求。

中国始终坚持与邻为善、以邻为伴，巩固睦邻友好，深化互利合作，努力使自身发展更好惠及周边国家。早在2003年，出席论坛年会的时任新加坡总理吴作栋就表示：“中国欢迎亚洲其他国家分享其发展成果，从而给亚洲带来了稳定和繁荣，这是亚洲寻求合作共赢的成功范例。”如今，中国通过不断扩大高水平开放、共建“一带一路”等，积极推动中国经济与世界经济深度融合。中国与亚洲和世界各国合作共赢的事业不断迈上新台阶，迎来一个个新起点。

开放融通的潮流滚滚向前

20年来，开放已成为博鳌亚洲论坛成长历程最深的印记。

在论坛成立的2001年，中国加入世界贸易组织，标志着中国对外开放进入了一个新阶段。20年来，中国全面履行入世承诺，积极践行自由贸易理念，大幅开放市场，展现了大国担当。在今年论坛年会召开前夕，中国向东盟秘书长正式交存《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）核准书，这标志着中国正式完成RCEP核准程序。中国践行开放合作、推动自由贸易正在迈出新的坚实步伐。

当今世界正面临百年未有之大变局，单边主义、保护主义抬头，逆全球化暗流涌动。近年来，论坛年会分别以“亚洲新未来：迈向命运共同体”“亚洲新未来：新活力与新愿景”“直面全球化与自由贸易的未来”“开放创新的亚洲，繁荣发展的世界”“共同命运、共同行动、共同发展”等为主题，凸显为开放合作汇聚共识、维护和践行多边主义、推动构建人类命运共同体的重要作用。

“亚洲是世界的亚洲。亚洲要迈向命运共同体、开创亚洲新未来，必须在世界前进的步伐中前进、在世界发展的潮流中发展。”习近平主席在博鳌亚洲论坛2015年年会上发表主旨演讲，提出迈向命运共同体，必须坚持各国相互尊重、平等相待，必须坚持合作共赢、共同发展，必须坚持实现共同、综合、合作、可持续的安全，必须坚持不同文明兼容并蓄、交流互鉴。

时任博鳌亚洲论坛理事长福田康夫表示，习近平主席在论坛开幕式上的演讲，从历史视角展开，谈到当今亚洲和世界大势，展现了亚洲团结和平发展的蓝图，为亚洲未来合作指明了方向。

“今天，中国人民完全可以自豪地说，改革开放这场中国的第二次革命，不仅深刻改变了中国，也深刻影响了世界！”在中国改革开放40周年的重要年份，习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会上发表主旨演讲，强调开放带来进步，封闭必然落后，并向世界宣布中国扩大开放的重大举措。

“习近平主席的演讲为全球合作与和平带来了全新的气息，为全球经济的开放发展制定了新的议程”“习近平主席再次向全世界宣示，中国将以更积极的姿态融入经济全球化进程”……与会人士纷纷表示。

当前，各方普遍认为加强全球治理比以往任何时候都更加重要和迫切。博鳌亚洲论坛2021年年会以“世界大变局：共襄全球治理盛举 合奏‘一带一路’强音”为主题，并将举行“后疫情时代的全球化”“应对疫情冲击 加速贸易流通”“打造后疫情时代国际合作新格局”等分论坛或对话活动，将为推动开放合作、加强和完善全球治理进一步贡献“博鳌智慧”。

和平合作的潮流滚滚向前，开放融通的潮流滚滚向前，变革创新的潮流滚滚向前。推动构建人类命运共同体，共创和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界，顺应历史潮流，有利于增进人类福祉。

展望未来，博鳌亚洲论坛继续坚持走多边主义的团结合作之路，坚持发扬包容创新、合作共赢的博鳌精神，必将不断为凝聚亚洲共识、促进各方合作、推进经济全球化、推动构建人类命运共同体作出新贡献。

《 人民日报 》（ 2021年04月20日 03 版）

(责编：胡永秋、牛镛)