4月20日，习近平主席将应邀以视频方式出席博鳌亚洲论坛2021年年会开幕式并发表主旨演讲。习近平主席主旨演讲将着眼当前国际地区形势和全球风险挑战，就促进亚洲和世界发展繁荣全面系统阐释“中国理念”和“中国方案”。接受本报记者采访的与会嘉宾表示，期待习近平主席主旨演讲阐释“中国理念”和“中国方案”，凝聚亚洲和世界携手应对全球性挑战的共识，促进各国合作共赢、共同发展，共创构建人类命运共同体的美好未来。

“希望听到推动开放合作、完善全球治理的中国声音”

博鳌亚洲论坛成立20年来，在凝聚亚洲共识、推动亚洲合作、提升亚洲影响力方面发挥了重要作用，日益成为具有全球影响的重要论坛。

“中国领导人的主旨演讲一直是论坛年会的亮点。”联合国前秘书长、博鳌亚洲论坛理事长潘基文指出，作为博鳌亚洲论坛的东道国，中国一直是论坛的坚定和积极支持者，为提升论坛影响力作出了重要贡献。

哈萨克斯坦阿斯塔纳国际金融中心主任克里姆别托夫说，博鳌亚洲论坛年会是近距离了解中国的重要机会。“中国是世界第二大经济体，是国际舞台上的重要力量。中方在国际问题上的立场主张备受关注。”他说，中国成功控制住疫情，率先实现经济复苏，宣布应对气候变化的中国最新行动计划。期待习近平主席发表主旨演讲阐释“中国理念”和“中国方案”。

今年是罗兰贝格全球管理委员会联席总裁戴璞第六次参加博鳌亚洲论坛年会。他认为，博鳌亚洲论坛为亚洲乃至全球政商界人士等提供了一个绝佳的交流平台，能够汇聚各方智慧，给人很多启迪。

阿布扎比国际金融中心及金融服务监管局中国区首席代表傅诚刚认为，博鳌亚洲论坛影响力不断扩大，这与东道国中国的国际地位不断提升密切相关。“习近平主席将应邀以视频方式出席博鳌亚洲论坛2021年年会开幕式并发表主旨演讲，我们十分期待。希望听到推动开放合作、完善全球治理的中国声音。”

“携手各国共商世界经济复苏发展大计”

新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，世界经济复苏不稳定不平衡，保护主义和单边主义抬头，经济全球化遭遇逆风。在接受采访时，许多与会人士主动谈到习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会上发表的主旨演讲，表示中国有关构建开放型世界经济的主张具有时代意义。

“人类社会发展的历史告诉我们，开放带来进步，封闭必然落后”“我们要同舟共济、合作共赢，坚持走开放融通、互利共赢之路”“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大”，习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会上的主旨演讲，给潘基文留下深刻印象。他表示：“这是对贸易保护主义、逆全球化思潮的有力回击。经济全球化趋势是不可逆的，因为它符合世界上绝大多数国家和人民的根本利益。”

新开发银行副行长兼首席财务官莱斯利·马斯多普表示，习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会上宣布了中国扩大开放的重大举措，包括大幅度放宽市场准入、创造更有吸引力的投资环境等，为外企到中国投资带来了很大便利。中方表示将继续扩大高水平开放，这对中国和世界各国都很重要。

“我期待中国携手各国共商世界经济复苏发展大计，探讨后疫情时代经济全球化的走向。”波士顿咨询公司全球主席汉斯—保罗·博克纳表示，希望借鉴更多中国经济复苏的经验，了解更多中国未来的发展规划。

“希望中国在国际多边体系中发挥更加重要的作用”

各国紧密相连，人类命运与共。世纪疫情与百年变局交织，全球性挑战增多，凝聚加强全球治理共识、携手应对全球性挑战是与会人士的共同期待。

在博鳌亚洲论坛2018年年会上，习近平主席提出“面对复杂变化的世界，人类社会向何处去？亚洲前途在哪里？”的时代之问。巴基斯坦前总理、博鳌亚洲论坛理事阿齐兹表示：“习近平主席提出了发人深思的时代之问，并给出了睿智坚定的回答。”他指出，中国一直在积极发展全球伙伴关系，这有利于推动构建人类命运共同体。

中国宣布将力争于2030年前实现二氧化碳排放达到峰值、2060年前实现碳中和的目标。“应对气候变化需要我们共同努力。”亚洲基础设施投资银行首席经济学家埃里克·博格洛夫表示，中国有关实现碳达峰、碳中和的目标鼓舞人心。应对气候变化需要各方不懈努力和强有力的国际合作。

“中国在国际事务和全球治理中的影响力日益增长，习近平主席出席论坛年会开幕式并发表主旨演讲令人期待。”红十字国际委员会主席中国事务特使、红十字国际委员会东亚地区代表处主任雅克·贝莱表示，中国率先控制住疫情，并向其他国家提供了力所能及的帮助。“期待听到更多可供其他国家借鉴的中国抗疫经验，进一步提振国际社会的抗疫信心。相信共建‘一带一路’将取得更大进展，希望中国在国际多边体系中发挥更加重要的作用。”

（本报记者裴广江、杨迅、曲颂、王迪、暨佩娟、于景浩、白紫微、岳林炜、陈尚文）

《 人民日报 》（ 2021年04月20日 03 版）

(责编：胡永秋、牛镛)