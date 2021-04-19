新华社东京4月19日电（记者王子江）位于日本札幌的奥运会马拉松测试赛组委会19日宣布，由于新冠疫情形势反弹，原定于5月5日在札幌举行的奥运会系列测试活动将缩小规模，大众选手参加的10公里比赛将被取消。

组委会发布声明说，最近札幌受变异新冠病毒感染的人数正在增加，这种病毒有很高的传染性，加上5月5日正处于日本黄金周假期，这个时候举办大众选手参加的比赛势必增加感染的风险，经过讨论，组委会决定取消这项比赛。

10公里比赛原定沿着奥运会马拉松路线北侧绕跑一圈，约2500人参加，组委会称会将所有参赛者的报名费退还。

声明还说，由160多名精英选手参加的半程马拉松赛将按计划进行，参赛者将包括一些获得奥运会参赛资格的选手。声明说，组委会将对所有参赛运动员进行检测，同时接受医学专家的建议和相关组织的指导。

比起遭遇第四波疫情打击的大阪和东京，北海道的形势最近相对缓和，18日确诊病例只有98例。

由于夏季东京天气炎热，马拉松和竞走两个项目的比赛地点由东京改为札幌。奥运会男、女马拉松比赛的起点和终点都设在札幌市大通公园，这次测试赛就在大通公园内举行。

(责编：郝江震、白宇)