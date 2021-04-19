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第二届中非经贸博览会将于9月在长沙举办

2021年04月19日21:16 | 来源：新华社
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　　新华社北京4月19日电（记者于佳欣、张玉洁）记者19日从第二届中国—非洲经贸博览会暨中非经贸深度合作先行区（北京）推介会上获悉，以“新起点 新机遇 新作为”为主题，第二届中非经贸博览会拟于9月26日至28日在湖南长沙举办。

　　设立中非经贸博览会是中非合作“八大行动”首条具体举措，该博览会也是首个国家级、综合性、国际化的对非经贸合作机制，计划每两年举办一届。首届中非经贸博览会期间，双方共签署81项合作文件，涵盖农业、装备制造、基础设施、航空、金融等多个领域。

　　商务部部长助理任鸿斌表示，中非合作论坛北京峰会“八大行动”落实进入冲刺收官阶段，目前41项具体举措整体落实率超90%。当前，中非合作站在新起点，面临新机遇，要有新作为。本届博览会要把握新时代中非经贸合作新特点、新诉求、新趋势，在办会模式、办会思路、展区设计、企业对接等方面做出创新安排，力争将博览会办出特色、办出品牌、办出成效。

　　据介绍，第二届中非经贸博览会预计参会参展嘉宾规模约5000人，主要由会议论坛、展览展示两大块构成。论坛包括中非医药健康产业合作论坛、中非基础设施合作论坛、多场经贸洽谈等活动。展览展示将采用线上线下双线办展，实体展览总面积6.4万平方米。

　　湖南省副省长何报翔说，湖南创造性地把筹备博览会、深化中非经贸合作、建设中国（湖南）自由贸易试验区等工作有机结合起来，全力打造中非经贸深度合作先行区。目前，中非经贸合作促进创新示范园等项目初见成效，中非跨境人民币服务中心、中非驻地服务中心等一批服务机构相继成立，易货贸易等一批重大改革试点有序推进。

　　据悉，2021年1至3月，中非经贸合作强劲反弹，双边进出口贸易额达521亿美元，同比增长27%，投资和基础设施合作实现正增长。首届中非经贸博览会签约81个项目共201.2亿美元，其中省内31个，省外50个。截至2020年底，22个省内项目和24个省外项目推进顺利。

(责编：郝江震、白宇)

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