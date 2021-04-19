人民网约翰内斯堡4月19日电 （记者王磊）南非开普敦的著名旅游景点桌山国家公园于当地时间4月18日发生火灾，目前已殃及附近大学校园。一名男子因涉嫌引发这场火灾而被逮捕。

据开普敦市政府消息，当地消防部门于18日上午8时45分发现桌山东侧植被起火，消防人员及当地救援组织立即前往现场。大火随后从罗兹纪念堂向附近的开普敦大学蔓延。

截至发稿，开普敦已有250多名消防队员参与火灾救援，目前大火蔓延至开普敦大学校园内，造成至少3栋建筑严重受损，包括一栋学生公寓、一座图书馆和音乐学校。学生宿舍被迫疏散，被疏散的学生目前被安置在该市的酒店内。据悉，该学校周一和周二都将停课。

目前，已有一名男子因涉嫌引发这场火灾而被拘留。据当地媒体介绍，警方通过市民举报抓获该嫌疑人，稍后将对其进行刑事调查。

受到当地大风天气的影响，直升机无法参与火灾救援。桌山附近地区也已受到大火影响，居民被迫疏散，部分街道已被封锁。

据西开普省19日消息，有5名消防员在火灾救援中受伤，没有其他受伤或人员伤亡的报告。一旦火势得到控制，将对火灾灾情进行评估。

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