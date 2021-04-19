人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

南非桌山大火殃及开普敦大学 一名男子被捕

2021年04月19日21:08 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网约翰内斯堡4月19日电 （记者王磊）南非开普敦的著名旅游景点桌山国家公园于当地时间4月18日发生火灾，目前已殃及附近大学校园。一名男子因涉嫌引发这场火灾而被逮捕。

据开普敦市政府消息，当地消防部门于18日上午8时45分发现桌山东侧植被起火，消防人员及当地救援组织立即前往现场。大火随后从罗兹纪念堂向附近的开普敦大学蔓延。

截至发稿，开普敦已有250多名消防队员参与火灾救援，目前大火蔓延至开普敦大学校园内，造成至少3栋建筑严重受损，包括一栋学生公寓、一座图书馆和音乐学校。学生宿舍被迫疏散，被疏散的学生目前被安置在该市的酒店内。据悉，该学校周一和周二都将停课。

目前，已有一名男子因涉嫌引发这场火灾而被拘留。据当地媒体介绍，警方通过市民举报抓获该嫌疑人，稍后将对其进行刑事调查。

受到当地大风天气的影响，直升机无法参与火灾救援。桌山附近地区也已受到大火影响，居民被迫疏散，部分街道已被封锁。

据西开普省19日消息，有5名消防员在火灾救援中受伤，没有其他受伤或人员伤亡的报告。一旦火势得到控制，将对火灾灾情进行评估。

(责编：徐祥丽、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部