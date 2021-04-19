新华社新德里4月19日电（记者胡晓明）据印度卫生部19日公布的数据，印度较前一日新增新冠确诊病例273810例，再创疫情暴发以来新高，累计确诊15061919例；新增死亡病例1619例，累计死亡178769例。

近来，印度单日新增确诊病例数连创新高。官方数据显示，4月5日印度单日新增确诊病例首次超过10万例，15日首次超过20万例，至19日单日新增病例数已连续5天超过20万例。

由于疫情不断恶化, 印度首都新德里首席部长凯杰里瓦尔19日宣布，自当晚22时起至26日凌晨5时全城实施封锁，但居民基本生活服务不受影响。凯杰里瓦尔说，目前首都地区急救病床、医用氧气和药物都已告急。如果不采取更严格的封锁措施，首都的医疗体系即将崩溃。新德里市政府此前已宣布，从4月6日起至30日每晚22时到次日5时实施宵禁，而宵禁期间的周末（自周五晚22时至周一凌晨6时）实施全城封锁。

最近，印度多地医疗资源告急，纷纷宣布收紧疫情防控措施。拉贾斯坦邦18日晚宣布，自19日起至5月3日实施为期15天的封锁。除提供基本生活服务外，所有办公室、购物中心、电影院、宗教场所、教育机构和图书馆等在封锁期间都关闭。

(责编：郝江震、白宇)