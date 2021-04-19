新华社北京4月19日电 外交部发言人汪文斌19日宣布：联合国安理会将于4月19日举行“加强联合国同区域和次区域组织合作”高级别公开辩论会。中国国家主席习近平特别代表、国务委员兼外交部长王毅将出席。会议将以视频方式举行。

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