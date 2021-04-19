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博鳌二十年：助力亚洲与世界的发展

2021年04月19日16:16 | 来源：人民网-国际频道
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今年的博鳌亚洲论坛年会于4月18日至21日举行。20年前，面对世纪之交的机遇和挑战，论坛应运而生，成为具有世界影响的高端政商对话平台。秉持着促进亚洲经济一体化、为亚洲和世界发展凝聚正能量的初心使命，论坛为全球发展与繁荣积极贡献智慧。今年年会将主题定为“世界大变局：共襄全球治理盛举，合奏‘一带一路’强音”，更是体现了各方因应世界变局，共谋发展的意愿和决心。

为共同发展凝聚广泛共识。进入新世纪后，为促进区域合作，共同应对亚洲金融危机，成立博鳌亚洲论坛的倡议得到了各国积极响应。自那时起，论坛年会便成为最受全球关注的会议之一，来自亚洲及世界各地的政界领袖、企业精英和专家学者齐聚一堂，共谋发展大计。

当前，全球范围内人员、生产要素、商品流动因疫情受阻，各国对发展的渴求更为强烈。在这样的背景下，论坛聚焦共建“一带一路”，展现了亚洲国家促进国际合作的决心，有助于各国凝聚发展共识、重塑增长信心。借助论坛平台，共建“一带一路”必将展现更大活力，更好助力各国共同发展。

为互利共赢提出亚洲方案。论坛辐射全球，但不忘“亚洲”底色。2015年，习近平主席在论坛年会主旨演讲中指出，要“通过迈向亚洲命运共同体，推动建设人类命运共同体”。也是在博鳌， “亚洲基础设施投资银行”“亚洲文明对话大会”等许多源于亚太地区的重要合作机制得以完善、合作成果不断放大，为地区合作共赢注入活力。

此次年会将探讨亚洲共同愿景、RCEP的前景与影响等议题，相信通过深入讨论，论坛将就亚洲发展提出更多具有战略性、前瞻性的方案。

为全球治理提供“博鳌思路”。近年来，面对“逆全球化”浪潮，中国多次在博鳌亚洲论坛场合为开放合作发声、为多边主义站台。2018年，习近平主席在论坛年会主旨演讲中指出，“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大”，为笼罩在保护主义和脱钩断链阴影中的世界经济注入强心剂。

当前世界正经历百年未有之大变局，全球治理面临前所未有的挑战。在此形势下，博鳌亚洲论坛在坚持促经济发展这一主线的同时，向创新、健康、教育、文化、传媒等领域不断拓展。卫生健康、多边贸易和金融体系改革、高质量共建“一带一路”、减贫和包容性增长、气候变化和绿色发展、数字经济与人工智能等都成为重要议题。此次论坛必将为完善全球治理，实现可持续发展提供新理念、新思路、新办法。

20年来，论坛为促进亚洲发展繁荣，推动构建人类命运共同体发挥了重要作用，成果丰硕。展望下一个20年，博鳌亚洲论坛将继续立足亚洲、放眼全球，为各国共同发展、互利共赢作出新的贡献。

(责编：徐祥丽、常红)

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