人民网讯 4月17日，中山大学大洋洲研究中心和社会科学文献出版社联合在线上发布《大洋洲蓝皮书：大洋洲发展报告（2019-2020）》。报告全方位、多角度论述了2019-2020年度大洋洲地区各国政治、经济、外交、区域合作等多方面的情况，反映了大洋洲在本年度的最新动态。报告指出，太平洋岛国逐渐成为中国“一带一路”建设的重要伙伴，中国与美拉尼西亚国家的关系开始逐步升温。

报告指出，太平洋岛国是对分布在太平洋区域的14个独立国家的统称，其海域之广袤基本覆盖了西南太平洋至拉丁美洲的区域。大致分为波利尼西亚、美拉尼西亚和密克罗尼西亚三块。

2019年，随着中国与所罗门群岛建交、与基里巴斯复交，这些曾经遥远而神秘的国度逐渐进入中国视野，也逐渐成为中国“一带一路”建设的重要伙伴。而其中美拉尼西亚区域则是太平洋岛国三大区域中国家最富有、离中国最近的版块，是中国移民最早进入的太平洋岛国区域，也是中国在太平洋岛国投资量和贸易额最大的区域。此外，中国与美拉尼西亚国家的高层互动也十分密切，显示中国与美拉尼西亚国家的关系开始逐步升温。

相比其他太平洋岛国，美拉尼西亚国家与中国的合作基础更加良好。虽然处在世界经济贸易体系的边缘，但眼界已开的美拉尼西亚国家，对增加就业、提高基础设施水平、改善生活的向往，是其最迫切的需求。这种基本民意，推动美拉尼西亚国家逐渐与中国接近。

相比波利尼西亚区域和密克罗尼西亚区域，巴布亚新几内亚、所罗门群岛、斐济等美拉尼西亚区域的国家经济基础较好，与中国的互动更为密切。

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