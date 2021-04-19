人民网讯 4月16日，2021年全美中文大会在线上召开，1000多名美国中文教师相聚云端，交流中文教学经验。

为了满足美国民众对学习中文、了解中国文化与日俱增的需求，美国高校普遍开设了中文系或东亚系，全美50个州中，有49个州的中小学开设中文课程。随着中文热在美国的不断升温，美国中文教育也在不断应时而变，逐步跨入高质量发展新阶段。

会上，多位与会嘉宾介绍了中美联合培养美国本土教师的成功经验。美国马里兰大学的张瑛主任介绍了马里兰大学的中文教师项目，分享了中央民族大学和马里兰大学联合培养中文教师两种模式的成功经验。华东师范大学叶军教授介绍了华东师范大学中文教师资格证书课程以及中美合作的两种模式，即学历项目—纽约大学外语教育硕士（中文教育专业）和课程项目—华东师范大学中文教学硕士研究生课程。美国纽约州克拉克森大学的段遐主任介绍说，学生参加克拉克森大学与北京师范大学的合作培养项目，毕业后可获得纽约州中文教师资格证书和硕士学位。

此外，众多业内专家也就如何推动在线教育向纵深发展分享了看法。中文联盟主席王锦红表示，中文联盟将继续走市场化道路、提供精细化服务、满足多元化需求，与国际合作伙伴一起打造国际中文数字教育创新网络生态，共同推动国际中文数字教育资源共建、共享、共赢和可持续发展。英国FutureLearn亚太区合作关系经理Fiona Simpson表示，通过与中文联盟合作，FutureLearn可向1400多万全球学习者提供高质量的中文课程。张华表示，中文联盟通过与美国VHS学苑合作，开启了中文在线教学的新时代。美国布兰黛丝大学中文教授冯禹认为，在线上中文教学中灵活使用网络资源，有助于学习者更好地体验中国文化的魅力，提高中文学习的兴趣，但同时也要精心设计更高质量的多媒体教学资源。

近日，由教育部、国家语言文字工作委员会正式发布的《国际中文教育中文水平等级标准》，进一步完善了语言文字规范标准体系，为国际中文教育发展提供了有力支撑。在会上，美国哥伦比亚大学教授刘乐宁认为，《国际中文教育中文水平等级标准》是全新、全面和科学的等级标准，有助于制订出既符合当地国情和教学实际，又能够为交际能力、语言能力的界定提供具体指标的语言教学大纲。《国际汉语教师标准》全面描述了从事国际汉语教学工作的教师所应具备的知识、能力和素质，为国际汉语教师的培养、培训、能力评价和资格认证提供了依据。华东师范大学教授丁安琪对该标准与美国教师标准的异同进行了比较，其研究成果为中美在中文师资培养合作上如何优势互补提供了依据，为美国中文教育从业者提供了更全面的视角。

(责编：崔越、常红)