新华社曼谷4月19日电 综述：泰国曼谷启用方舱医院应对疫情反弹

任芊

4月初，泰国多地暴发聚集性新冠病毒感染事件，首都曼谷也成为重灾区之一。由于每日新增确诊病例数激增，曼谷市医疗系统一度濒临崩溃，市政府紧急启用4家方舱医院，以应对日趋严峻的疫情。

根据泰国新冠疫情管理中心18日公布的数据，泰国当日新增确诊病例1767例，再创单日新增病例数新高，其中曼谷新增347例，居全国之首。根据泰国政府的规定，新冠确诊病例一律入院治疗、统一管理以减少传播。这也导致曼谷卫生医疗体系面临前所未有的挑战。

为应对上述情况，除了为重症患者增设病床外，曼谷市政府自4月8日起陆续启用3家方舱医院，这3家方舱医院分别由养老院、医院和体育馆改建，目前均已开始接收患者。第四家由曼谷体育场改建的方舱医院19日起正式接收患者。4家方舱医院共可提供约1650个床位。

曼谷市长阿萨文18日在视察曼谷体育场方舱医院时表示，整体而言，曼谷市拥有足够的病床数量以满足患者需求。“现在曼谷疫情比较严峻。加上所有医院、方舱医院和卫生部提供的病床，（曼谷）能为最多五、六千名患者提供病床，但我相信疫情不会严重到这个程度，不久后应该能得到缓解与控制。”

对于方舱医院的条件能否达到卫生部防疫隔离标准、是否会导致交叉感染，曼谷市医疗局局长素讪表示：“病床的设置严格遵循相隔1.5米距离的要求，所有人都必须全程戴口罩，随时洗手消毒。我们希望民众放心，在这里住院隔离是安全的。”

素讪说，虽然面临前所未有的工作量，曼谷市医疗系统正竭尽全力解决人力不足和设备短缺的问题。

他说：“目前政府提倡居家办公，所以我们在这期间也减少或推迟一切不必要或不紧急的手术和治疗。同时我们还针对非新冠患者提供远程送药、上门抽血等辅助治疗和服务，让病人在家就可以进行简单的检测和治疗，减少前往医院的概率。”

目前，除曼谷外，泰国的清迈、巴蜀等府的疫情形势也比较紧张。泰国副总理兼卫生部长阿努廷日前下令各地医院联合酒店尽快启动酒店式医院服务，同时在医院增设病床，以应对可能增加的重症病例。

(责编：崔越、刘叶婷)