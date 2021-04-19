新华社北京4月19日电 综述：控制疫情效果显著 中国疫苗海外获赞

新华社记者

随着中国疫苗走向海外，多个国家接种中国疫苗的效果逐渐显现。无论是预防感染、避免重症还是整体控制疫情方面，中国疫苗都起到明显作用，广受赞誉。

智利科技部长科韦18日表示，智利卫生部最新公布的中国科兴新冠疫苗保护效果的数据“令人振奋”。他说，研究显示，中国科兴疫苗在预防有症状感染、预防住院治疗、避免重症和因感染致死方面“非常有效”。

智利卫生部16日公布的“真实世界研究”结果显示，科兴疫苗在第二剂接种14天后预防有症状感染的有效率为67%，预防住院治疗的有效率为85%，预防进入重症监护病房治疗的有效率为89%，避免因感染所致死亡的有效率为80%。

“真实世界研究”是指通过收集真实世界环境中与患者有关的数据，获得医疗产品的使用价值及潜在益处或风险的证据。

塞尔维亚目前使用的新冠疫苗大部分为中国国药集团疫苗。塞新冠疫情应对小组负责人普雷德拉格·科恩日前接受当地媒体采访时表示，得益于新冠疫苗的广泛接种，塞尔维亚疫情在很大程度上得到控制，其中在首都贝尔格莱德的成效尤为突出。

科恩说，在贝尔格莱德，约34%的成年人已接种疫苗，每日新增新冠确诊人数明显下降，如今每日新增确诊已低于1000例。“没有人预料到这个数字会下降得这么快，这证明疫苗在贝尔格莱德很有效。”

塞尔维亚通讯社15日公布的数据显示，截至目前，超过180万人在塞尔维亚接种至少一剂新冠疫苗，其中超过120万人完成两剂疫苗的接种。

巴西圣保罗州布坦坦研究所11日公布中国科兴公司新冠疫苗在巴西Ⅲ期临床试验的最终研究结果，将该疫苗对含不需就医的轻症病例在内的所有新冠病例的保护效力从今年1月初公布的50.38%修正为50.7%，对有明显症状且需就医的新冠病例的保护效力从1月的78%修正为83.7%。

这项研究由布坦坦研究所主导，目前已提交给医学杂志《柳叶刀》等待同行评审。

美国彭博社日前援引两位澳大利亚专家观点撰文称，中国科兴疫苗预防新冠重症“极为有效”。

彭博社日前就科兴疫苗的有效性等问题采访了澳大利亚默多克儿童研究所教授菲奥娜·吕塞尔以及昆士兰大学副教授、传染病和微生物学专家保罗·格里芬。吕塞尔说，科兴疫苗对于预防重症新冠感染“极为有效”，针对需要医疗干预的新冠感染的保护有效性约为84%，针对中度到危重新冠症状的保护有效性为100%。这正是大众对新冠疫苗的预期，即能够对感染重症提供更好的保护。（参与记者：石中玉、谭晶晶、尹南、张笑然、宫若涵）

(责编：崔越、刘叶婷)