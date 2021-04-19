新华社曼谷4月19日电 专访：中国经济强劲复苏为泰企提供更多机会——访泰国开泰银行高级副总裁蔡伟才

新华社记者王亚光

泰国开泰银行高级副总裁蔡伟才日前表示，中国市场与泰国经济发展息息相关，中国经济强劲复苏为泰国企业提供了更多机会。

受新冠疫情影响，泰国去年陷入20多年来最严重的经济衰退。“今年泰国经济复苏在很大程度上同其与中国的合作有着密切关系。”蔡伟才在曼谷接受新华社记者线上采访时说。

蔡伟才说，外贸出口是泰国经济的重要支柱之一，而中国是泰国第一大贸易伙伴，“在欧美市场疲弱的情况下，中国市场显得更加重要”。

中国商务部数据显示，尽管遭受疫情冲击，2020年中泰两国贸易额仍实现同比增长7.5%，达986.3亿美元。其中，中国自泰进口481亿美元，同比增长4.2%。

中国去年自泰国进口了价值超15亿美元的新鲜榴莲，同比增长77.57%。“疫情蔓延期间仍取得如此涨幅体现了中国市场的坚韧。”蔡伟才说。

目前，中泰双边贸易已呈现快速增长态势。中国海关总署最新数据显示，今年第一季度中国对泰国进出口总额同比增长28.7%。“中国市场持续强大的购买力为泰国出口商品尤其是水果产品等带来希望。”蔡伟才说。

他认为，泰国企业希望进一步拓展中国市场，把更多泰国商品销往中国。

蔡伟才同时指出，来自中国的投资对泰国经济发展十分重要。“中国投资者视泰国为面向东盟乃至全球市场的重要生产基地。除了电子商务和制造业等领域，泰国的基础设施和新能源建设也对中国企业具有吸引力。”他说。

2019年中国首次超过日本成为泰国最大境外投资来源地。蔡伟才认为，“泰国4.0”发展战略加速与共建“一带一路”对接，可以吸引更多新能源、新科技、基础设施等领域的中国企业到泰国投资。

泰国央行在最新一期货币政策报告中指出，新一轮疫情将给泰国经济复苏带来负面影响，但得益于贸易伙伴的需求增长和泰国政府出台的刺激措施，2021年泰国经济有望增长3%。

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