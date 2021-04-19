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综述：美国输出动乱导致全球性灾难

2021年04月19日13:17 | 来源：新华网
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　　新华社纽约4月18日电 综述：美国输出动乱导致全球性灾难

　　新华社记者

　　中国人权研究会日前发表的一份报告指出，自1776年宣布独立以来，在240多年的历史中，美国没有参与战争的时间不足20年。美国在19世纪完成了从孤立主义到军事扩张的转变，在对外掠夺的同时输出动乱，导致全球性灾难。

　　美国立国之初，军事和经济实力不强，美国因此实行“门罗主义”外交政策，将西半球划为自己的势力范围，肆意干预拉美国家的内部事务。随着美国综合国力的上升，遭受美国之害的又岂止它的邻国和“后院”国家。第二次世界大战后，美国对外军事干预变本加厉，把祸害扩展到全球范围。

　　美国祸害邻居的例子不胜枚举：哥斯达黎加、危地马拉、厄瓜多尔、玻利维亚、萨尔瓦多、格林纳达、洪都拉斯、巴拿马、海地、委内瑞拉……

　　除了长期对古巴进行经济制裁和各种打压外，美国干涉邻居内政的典型例子还有智利。智利通过合法选举上台的总统萨尔瓦多·阿连德在1973年9月军事政变中丧生，有证据表明，美国国家情报机构和其他政府部门暗中支持了此次军事政变。美军1989年底甚至入侵巴拿马，虏获了当时巴拿马事实上的最高领导人诺列加，并将其带到美国审判。此外，美国还曾入侵格林纳达和海地。

　　美国在全球多地推广其所谓自由民主体制，强推政权更迭，恶果却由当地人民承担。伊拉克战争就是典型的例子。2003年，美国不顾国际社会的普遍反对，以莫须有的罪名入侵主权国家伊拉克，推翻了萨达姆政权，导致20万至25万平民死亡。美国的入侵使当地宗教和民族矛盾激化，极端组织“伊斯兰国”趁机在伊拉克和叙利亚攻城略地，短时间内崛起为强大的恐怖势力。美国2011年宣布从伊拉克撤军，当地战事和各类袭击事件至今不断。

　　中东地区动荡的背后到处可见美国的身影，美国为该地区国家带来的灾难至深至巨。2010年开始，美国在西亚北非助推“阿拉伯之春”所引发的动乱、战争、恐怖主义、难民潮等后遗症至今难以消除。直到今天，战火仍在利比亚、叙利亚和也门等国燃烧。

　　美国还在亚欧地区煽动“颜色革命”，挤压俄罗斯的战略空间，导致该地区战火不断。

　　在阿富汗，美国以反恐为名出兵推翻了塔利班政权，但迅速把烂摊子甩给北约。2014年美国宣布撤军后，阿富汗依然处于动荡之中，至今恐怖袭击此起彼伏。

　　美国不但直接发动战争，还在全球培植大量反政府武装，其中不少成为恐怖组织，成为国际恐怖活动源头。

　　据不完全统计，从1945年第二次世界大战结束到2001年，世界上153个地区发生了248次武装冲突，其中美国发起的就有201次，超过八成。美国发动的多数侵略战争都是单边主义行动，这些战争不仅夺去了大量军人的生命，更造成了极为严重的平民伤亡和财产损失，导致惊人的人道主义灾难。美国到处煽风点火的做法应该结束了。

(责编：崔越、刘叶婷)

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