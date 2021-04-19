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国际观察：核污染水排海突破现代文明国家底线 

席来旺
2021年04月19日10:51 | 来源：人民网-国际频道
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4月13日，日本政府不顾国内外质疑和反对，单方面决定将百万余吨福岛核电站核污染水排入太平洋。此事件作为反面教材，向人类社会提出三个值得反思的深层次问题。

进入21世纪的今天，居然还有发达国家突破现代文明国家的底线。

日本政府在没有穷尽安全处置手段的情况下，未经与周边国家和国际社会充分协商，单方面决定以排海方式处置福岛核电站核污染水。这种做法极其不负责任，将严重损害国际公共健康安全和周边国家人民切身利益，给全人类的生存环境带来危害。

德国海洋科学研究机构称，福岛沿岸拥有世界上最强洋流，从排放之日起57天内，放射性物质将扩散至太平洋大半区域，10年后蔓延全球海域。绿色和平组织核专家指出，福岛核电站核污染水所含碳-14数千年内都存在危险，并可能造成基因损害。

国际原子能机构专家组评估报告明确指出，如果福岛核电站含氚污染水排入海洋，将对周边国家海洋环境和公众健康造成影响，同时现有经过处理的污染水中仍含有其他放射性核素，需进一步净化处理。

日本政府的做法公然违背联合国环境保护的相关规定，是蓄意破坏太平洋海域生态环境的不义之举。这些问题不仅关系到海洋生态环境保护，更事关人类社会永续发展。

海洋是人类共同财产，福岛核电站核污染水处置问题不只是日本国内问题。海洋不是日本的垃圾桶，太平洋也不是日本的下水道。日方有关决定置全球海洋环境于不顾，置国际公共健康安全和周边国家人民切身安全利益于不顾，突破现代文明国家底线。

即使在事关人类生态环境的“弱政治化”领域，某些国家仍暴露其政治图谋。

耐人寻味的是，对福岛核电站核污染水排放入海一事，日本国内民众和有关国家均强烈反对，西方国家政府和媒体却大多选择沉默，美国则明确表态支持日本。美国国务院发表声明称，日本政府的决定是透明的，做法“似乎”符合全球公认的核安全标准。

此次事件爆发恰逢日本首相菅义伟访美之际，美日均对日本作为美国安全盟友发挥关键作用寄予厚望。由此可见，美方对日本的行为大加赞赏并非基于科学和事实评判，而是出于加强美日同盟地缘政治因素的考虑。

这也再次告诫世人：某些国家信奉强权政治仍是国际政治的现实，世界人民争取和平与发展仍任重道远。

能否让对人类不负责任的轻率行为受到应有惩罚？这不仅是对目前国际社会正义力量的考验，也是对未来“后疫情时代”全球治理的预演。

日本福岛核电站核污染水将被排放入海的决定，立即招致国际社会一片反对。这种“损人不利己”的行为，对于战后日本苦心经营建立起来的国际形象来说，是一次不小的打击。

中方表示，强烈敦促日方认清自身责任，秉持科学态度，履行国际义务，对国际社会、周边国家以及本国国民的严重关切作出应有回应。韩国政府也表示，核污水处理方法不应由日本单独决定，具体处理措施必须经过国际社会的充分科学验证。

对于日方错误决定，不仅作为近邻的中韩两国表示强烈反对，国际上维护世界和平与发展的许多正义力量都发出抗议之声。

根据《联合国海洋法公约》，日本政府如果将核污染水排入海洋，将构成典型的海洋环境污染行为，不仅有违于国际道义，也应承担相应的国际法责任。

如果日本执意要将核污染水排入大海的话，国际社会必须对其进行长期追究，并提出赔偿要求。

绿色和平组织正在积极行动，目前该组织已搜集到来自日本和韩国的183754份请愿书，要求日本停止计划；太平洋岛国论坛呼吁日本重新考虑排放核污染水入海；菲律宾总统发言人也对此表示，污染环境者必须付出代价。

日本作为此次事件的制造者，必须回应国际社会的正义呼声。

（作者是中国国际问题研究基金会研究员、河南师范大学世界和平与发展研究院院长）   

(责编：刘叶婷、常红)

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