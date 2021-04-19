新华社巴黎4月18日电（记者徐永春）通过线上方式参加博鳌亚洲论坛2021年年会的法国前总理拉法兰日前在接受新华社记者书面采访时表示，本届年会“‘一带一路’合作”等板块议题与全球治理密切相关，引人关注。

拉法兰说，应对当前的世界变局急需完善全球治理，“冷战”或“热战”都无法促进国际合作，各国应开展对话，相互尊重，并承担其在“命运共同体”中的责任。

谈及“一带一路”倡议，他认为，共赢的倡议有助于缓和国际紧张局势。世界需要“集体项目”，具体的特定项目有助于各方寻求共同感兴趣的倡议。此外，亚洲基础设施投资银行等多边机构促进了全球多边主义发展。

他同时表示，中国正在适应当今世界变局，通过扩大内需和做强产业来扩大国内市场，并通过消费拉动进口和外贸，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

拉法兰还说，尽管受到新冠疫情冲击,中国仍在全球主要经济体中率先恢复增长，这将促进全球经济复苏。从长远来看，中国将仍是全球经济增长的主要引擎之一。

卫生和环保领域的国际合作也是拉法兰今年线上出席博鳌亚洲论坛年会时的关注重点。他认为，卫生健康和环境保护这两大问题，既相互关联，又是公众舆论关注的焦点。保护地球就是保护人类自己，各国应就环保问题达成共识。

博鳌亚洲论坛2021年年会于18日至21日举行，是今年世界首个以线下会议为主的大型国际会议。今年年会主题为“世界大变局：共襄全球治理盛举 合奏‘一带一路’强音”，设置“解读中国”“把握世界变局和亚洲的发展大势”“‘一带一路’合作”“拥抱产业变革”“与新技术共舞”和“共享发展”六大板块议题。

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