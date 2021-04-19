新华社布宜诺斯艾利斯4月18日电 全球连线：多次访华，从快速发展中感受改革创新——阿根廷正义党国际关系书记、前外长塔亚纳谈中国减贫和经济社会发展

新华社记者倪瑞捷

“中国共产党决心消除极端贫困本身就是一种毅力和能力，彰显其在经济、社会等领域的创新、改革和深入思考。”阿根廷正义党国际关系书记、前外交部长豪尔赫·塔亚纳日前在布宜诺斯艾利斯接受新华社记者专访时如是说。

在塔亚纳看来，中国共产党建党百年来，既付出了巨大牺牲，更取得了辉煌成就。从领导中国人民进行新民主主义革命到建立新中国，从改革开放到将中国建设成具有世界影响力的大国，中国共产党取得了无与伦比的成功。

2005年至2010年，塔亚纳曾任外长，现为参议员。他曾多次访问中国，一直关注中国减贫领域的进展，在他看来，中国消除极端贫困是一项了不起的成就。

塔亚纳说，中国与其他一些国家一样，曾被极端贫困问题困扰。恶劣的自然环境等因素使得极端贫困在中国部分地区成为看上去理所当然、难以改变的问题，中国共产党为此制定了脱贫攻坚长期目标，并为实现这一目标不懈努力。

塔亚纳注意到，中国宣布脱贫攻坚战取得全面胜利的同时，中国共产党制定的一些其他重要目标也同样得以实现，人民生活水平和国家科技水平不断提升。

作为阿根廷正义党国际关系领域负责人，塔亚纳对正义党与中国共产党保持良好的关系感到骄傲。他很高兴地看到，两党之间交流日益密切，经常举办研讨会、分享经验。

如今，阿根廷经济如何摆脱新冠疫情影响是塔亚纳关注的重要事项。今年全国“两会”期间，中国的各项经济社会发展目标吸引塔亚纳的注意，他认为中国复工复产的经验对阿根廷实现经济增长有重要借鉴意义。

谈到阿根廷同中国的双边关系，塔亚纳强调，阿中两国不仅仅是贸易伙伴，两国关系经历了长时间的历史积淀，已超越了经贸范畴。

“阿中两国有很多共识，如都支持维护世界和平、弘扬多边主义，支持和平协商解决分歧争端，不干涉他国内政，维护主权和领土完整等，这对阿中两国都有重要意义。”他说。

塔亚纳表示，对阿根廷而言，中国是非常重要的合作伙伴，两国在经贸、投资和基础设施建设等方面合作日益深化。在合作中，阿根廷可以向中国学习诸多发展经验，如中国如何在短时间内实现基础设施建设的巨大发展等。

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