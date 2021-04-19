人民网讯 据外交部网站消息，4月16日，联合国经社理事会举行“人人享有疫苗”部长级特别会议，外交部副部长马朝旭在会上发表视频致辞。

马朝旭表示，实现“人人享有疫苗”的目标，关乎全球70亿人民的安全和福祉。中国以实际行动履行疫苗作为全球公共产品的庄严承诺，助力实现“人人享有疫苗”的目标。中国全力推进疫苗研发，已有五支疫苗获有条件上市或紧急使用授权。中国同10多个国家开展疫苗研发合作，中国疫苗的安全性、有效性得到广泛认可，已在80多个国家获得授权使用，正在向80个有急迫需要的发展中国家提供疫苗援助，向40多个国家出口疫苗。中国加入世卫组织“新冠疫苗实施计划”，率先响应“全球合作加速开发、生产、公平获取新冠肺炎防控新工具”（ACT）倡议，推动实现全球公平合理分配。

马朝旭表示，一些大国、富国只顾自己、自私自利，完全无视广大发展中国家和人民获得疫苗的正当权利和强烈愿望，罔顾自身的责任和义务，导致免疫鸿沟日益加剧。这种情况不能再继续下去了。

马朝旭强调，抗击疫情各国有责，享有疫苗人人平等。各国要加强国际团结与合作，坚持公平正义，消除疫苗鸿沟，坚决抵制疫苗民族主义和政治操弄，反对通过政治施压和单边强制措施。要推进务实合作，加强沟通协调，形成抗疫合力，推动疫苗成为全球公共产品，共同构建人类卫生健康共同体。

会议重点讨论了新冠肺炎疫苗公平分配问题。第75届联大主席博兹科尔、世界卫生组织总干事谭德塞、世界贸易组织总干事奥孔乔-伊韦阿拉发表致辞，美国、俄罗斯、英国、巴西、埃及、印度等50余国高级别代表与会并发言。

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