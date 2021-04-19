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外交部副部长马朝旭在联合国经社理事会“人人享有疫苗”部长级特别会议上的发言

2021年04月19日09:45 | 来源：人民网-国际频道
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人民网讯 据外交部网站消息，4月16日，联合国经社理事会举行“人人享有疫苗”部长级特别会议，外交部副部长马朝旭在会上发表视频致辞。发言全文如下：

主席先生，

当前，新冠肺炎疫情持续肆虐。疫苗是战胜病毒的有力武器，也是拯救生命的希望所在，实现“人人享有疫苗”的目标，关乎全球70亿人民的安全和福祉。

去年5月，习近平主席在第73届世界卫生大会上庄严承诺，中国疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可负担性作出中国贡献。我们说到做到，以实际行动履行承诺，助力实现“人人享有疫苗”的目标。

我们全力推进疫苗研发，已有五支疫苗获有条件上市或紧急使用授权。中国同10多个国家开展疫苗研发合作，中国疫苗的安全性、有效性得到广泛认可，已在80多个国家获得授权使用。我们发挥产业链优势，支持和协助其他国家在华加工、生产疫苗产品。

我们正在向80个有急迫需要的发展中国家提供疫苗援助，向40多个国家出口疫苗。我们向联合国维和人员捐赠疫苗，并愿与国际奥委会合作，向准备参加奥运会的运动员提供疫苗。

我们加入世卫组织“新冠疫苗实施计划”，宣布提供1000万剂疫苗，优先用于发展中国家。我们率先响应“全球合作加速开发、生产、公平获取新冠肺炎防控新工具”（ACT）倡议，维护疫苗的公共产品属性，推动实现全球公平合理分配。

我们遗憾地看到，一些大国、富国只顾自己、自私自利，完全无视广大发展中国家和人民获得疫苗的正当权利和强烈愿望，罔顾自身的责任和义务，导致免疫鸿沟日益加剧。这种情况不能再继续下去了。

主席先生，

各国在做好自身防疫的同时，要加强国际团结与合作。抗击疫情各国有责，享有疫苗人人平等。在第三波疫情凶猛袭来之际，我们要坚持公平正义，消除免疫鸿沟。要支持向有需要的国家特别是发展中国家提供疫苗和资金，让各国人民用得起、用得上疫苗，不让一个人掉队。要坚决抵制疫苗民族主义和政治操弄，反对通过政治施压和单边强制措施，直接或间接阻碍各国及时公平获取疫苗。

我们要推进务实合作，破解产能赤字。要支持疫苗研发生产国提高疫苗供给水平，同有能力的国家开展联合研究和生产。要保障疫苗生产供应链的稳定安全，为扩大产能创造良好条件。

我们要加强沟通协调，形成抗疫合力。要增加对世卫组织的支持和投入，发挥联合国在疫苗合作中的协调作用，为发展中国家获取疫苗提供融资支持和便利，确保疫苗在所有国家公平可及。

中国愿与各国一道努力推动疫苗成为全球公共产品，共同构建人类卫生健康共同体。

谢谢！

(责编：崔越、常红)

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