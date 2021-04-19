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厄瓜多尔选举委员会宣布拉索当选总统

2021年04月19日09:02 | 来源：新华社
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　　新华社基多4月18日电（记者郝云甫）厄瓜多尔全国选举委员会18日正式宣布，代表右翼的创造机会运动·基督教社会党联盟候选人吉列尔莫·拉索在日前举行的总统选举第二轮投票中战胜对手，当选厄新一届总统。

　　厄全国选举委员会说，根据对总统选举第二轮投票全部选票的统计，拉索的得票率为52.36%，代表中左翼阵线的希望联盟候选人安德烈斯·阿劳斯获得47.64%的选票。

　　拉索在获悉全部选票统计结果后在社交媒体上再次对人民的信任表示感谢。拉索说，新政府未来面临很多挑战，他将与人民携手努力，将厄瓜多尔建设为更好的国家。

　　厄瓜多尔总统选举第一轮投票于2月7日举行。阿劳斯和拉索分别获得32.72%和19.74%的选票，均未符合法定胜选条件，进入第二轮角逐。第二轮投票于4月11日举行，获得有效选票多者当选。拉索当晚根据初步计票结果宣布胜选，阿劳斯承认败选并向拉索表示祝贺。

　　拉索将于5月24日宣誓就职，任期4年。65岁的前银行家拉索曾任瓜亚斯省省长和厄瓜多尔经济部长，并曾于2013年和2017年两次参加总统选举，但均告失利。

(责编：崔越、刘叶婷)

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