新华社开普敦4月18日电（记者吕天然）位于南非开普敦的著名旅游景点桌山国家公园18日发生火灾，烧毁部分建筑并威胁附近大学校园，南非国家公园管理局和西开普省政府已要求游客立即撤离。

开普敦市政府当天在社交媒体上说，消防部门上午8时45分发现桌山东侧植被起火，消防人员及当地救援组织立即前往现场。大火随后从罗兹纪念堂向附近的开普敦大学蔓延。

南非国家公园管理局在一份声明中说，初步调查显示，火灾可能由无家可归者引发，高温、空气相对湿度小等导致火势快速蔓延。大火烧毁罗兹纪念堂附近的餐厅，并蔓延至开普敦大学校园上方。

南非国家公园管理局说，目前共有129名消防员在一线灭火，现场投入4架直升机，并配备大量供水车和消防车。

火灾发生后，与桌山国家公园相连的一个国家植物园和附近部分道路被关闭。南非国家公园管理局和开普敦所在的西开普省政府要求游客立即撤离。开普敦大学说，该校区学生已全部撤离。

事发后，桌山上空升起的烟雾在10多公里外都能看到。社交媒体上的视频显示，罗兹纪念堂附近的餐厅在火灾中发生爆炸。另有多名目击者说，开普敦大学图书馆失火。

南非国家公园管理局资料显示，每年11月至次年5月是开普敦的火灾多发季。在此期间，管理局专门配备消防员和志愿者应对可能出现的火情。

桌山位于非洲大陆最南端城市开普敦城区西部，是该市的标志性自然景观。桌山主峰海拔1082米，山顶平展延伸，恰似一个巨大的桌面。桌山植被茂密，种类繁多。山上的鸟类和动物也很多，许多是濒临灭绝的物种。

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