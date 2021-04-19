新华社河内4月18日电（记者陶军）“少年才华——2021年越南中学生中华才艺大赛”决赛18日在越南首都河内落幕，来自海防市陈富重点高中的歌舞节目《大鱼》获得一等奖。

此次决赛是澜沧江-湄公河“双城记”大型青年文化系列交流活动之一，由越南河内大学和河内大学孔子学院主办，吸引了500余名各地学校师生。经过初赛选拔，来自越南6个省市的10个节目进入决赛。

决赛包括歌唱、舞蹈、书法、乐器与话剧等富有中国特色元素的才艺展示，选手们优秀的汉语能力和对中国文化的了解赢得观众阵阵掌声。决赛还进行了网络直播，吸引4万多人观看。

荣获一等奖的节目主唱、海防市陈富重点高中学生杜氏玄庄在接受新华社记者采访时说，很高兴能够获得一等奖，这是学校团队协作和共同努力的成果。“这次比赛让我欣赏到很多中文好歌，更明白越南文化与中国文化有很多相通的地方。我期待有机会去中国锻炼和提升自己。”

河内大学孔子学院越方院长杜青云告诉记者，此次比赛是配合目前越南重点高中中文教育需求以及学生的愿望举办的，学生们踊跃参加，老师和家长们积极支持，希望将来为中学生举办更多有助于了解越中友谊和文化的活动。

中国驻越南大使馆文化参赞彭世团表示，青少年是中越两国友好事业的未来，希望有更多越南学校的学生参与比赛，展示中华才艺。支持河内大学孔子学院充分发挥作用，举办更多交流活动，为越南年轻人搭建施展才华的舞台。

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