新华社圣地亚哥4月18日电（记者张笑然 尹南）智利科技部长科韦18日表示，智利卫生部最新公布的中国科兴新冠疫苗保护效果的数据“令人振奋”。

科韦当天在智利首都圣地亚哥一处物流中心迎接新一批运抵智利的中国科兴疫苗并出席新闻发布会。科韦说，研究显示，中国科兴疫苗在预防有症状感染、预防住院治疗、避免发生重症和死亡方面“非常有效”。

科韦说，智利新冠疫苗大规模接种工作正在顺利进行，已有超过500万人完成两剂疫苗接种，目标是到今年年中实现1500万人接种。他呼吁民众在目前疫情严峻的情况下，除了接种疫苗，继续戴口罩、保持社交距离，做好自我防护。

智利外交部副部长亚涅斯在新闻发布会上说，中国科兴疫苗是智利大规模接种的主打疫苗之一，智利卫生部16日公布的中国科兴疫苗保护效果在该国“真实世界研究”的结果“非常好”。

智利卫生部16日公布了中国科兴疫苗保护效果在该国的“真实世界研究”结果。研究显示，该疫苗在第二剂接种14天后预防有症状感染的有效率为67%，对预防住院治疗的有效率为85%，预防进入重症监护病房的有效率为89%，预防感染所致死亡的有效率为80%。

“真实世界研究”是指通过收集真实世界环境中与患者有关的数据，获得医疗产品的使用价值及潜在益处或风险的证据。

智利于2月3日启动全国新冠疫苗大规模接种。截至4月15日，智利有766万人接种了新冠疫苗，全国接种总剂次为1293万，其中近90%为中国科兴疫苗。

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