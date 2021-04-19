国际原子能机构17日确认，伊朗在纳坦兹核设施开始生产丰度为60%的浓缩铀。

国际原子能机构一名发言人告诉俄罗斯卫星通讯社，国际原子能机构总干事拉斐尔·格罗西17日向成员国提交了相关报告。

伊朗提高浓缩铀丰度是为了回应纳坦兹核设施先前遭破坏。

伊朗核问题全面协议相关方代表正在奥地利首都维也纳会谈，讨论美国和伊朗恢复履约事宜。路透社解读，伊朗提高浓缩铀丰度可能给会谈蒙上阴影。

美国总统约瑟夫·拜登说，伊朗提高浓缩铀丰度无助于摆脱僵局，“尽管如此，我们依然高兴伊朗同意继续参与（伊核协议）讨论”。

伊朗外交部副部长阿巴斯·阿拉格希17日说，维也纳会谈进入新阶段，伊朗与参会代表团展开“良好讨论”，伊方已经提出可以作为谈判基础的协议草案。

阿拉格希告诉伊朗国家电视台：“新的谅解似乎初具规模，现在（各方）已经就最终目标达成一致。”但他提醒，目前仍存在严重分歧，今后几天将在技术层面继续磋商。

欧盟对外行动署副秘书长恩里克·莫拉17日说，会谈“取得进展，现在需要更细致的工作”。

俄罗斯常驻维也纳国际组织代表米哈伊尔·乌里扬诺夫说，与会者对迄今取得的进展满意，将继续谈判，以期尽快圆满完成这一进程。（刘曦）【新华社微特稿】

(责编：崔越、刘叶婷)