人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

国际原子能机构确认伊朗生产丰度为60%的浓缩铀

2021年04月19日08:46 | 来源：新华网
小字号

　　国际原子能机构17日确认，伊朗在纳坦兹核设施开始生产丰度为60%的浓缩铀。

　　国际原子能机构一名发言人告诉俄罗斯卫星通讯社，国际原子能机构总干事拉斐尔·格罗西17日向成员国提交了相关报告。

　　伊朗提高浓缩铀丰度是为了回应纳坦兹核设施先前遭破坏。

　　伊朗核问题全面协议相关方代表正在奥地利首都维也纳会谈，讨论美国和伊朗恢复履约事宜。路透社解读，伊朗提高浓缩铀丰度可能给会谈蒙上阴影。

　　美国总统约瑟夫·拜登说，伊朗提高浓缩铀丰度无助于摆脱僵局，“尽管如此，我们依然高兴伊朗同意继续参与（伊核协议）讨论”。

　　伊朗外交部副部长阿巴斯·阿拉格希17日说，维也纳会谈进入新阶段，伊朗与参会代表团展开“良好讨论”，伊方已经提出可以作为谈判基础的协议草案。

　　阿拉格希告诉伊朗国家电视台：“新的谅解似乎初具规模，现在（各方）已经就最终目标达成一致。”但他提醒，目前仍存在严重分歧，今后几天将在技术层面继续磋商。

　　欧盟对外行动署副秘书长恩里克·莫拉17日说，会谈“取得进展，现在需要更细致的工作”。

　　俄罗斯常驻维也纳国际组织代表米哈伊尔·乌里扬诺夫说，与会者对迄今取得的进展满意，将继续谈判，以期尽快圆满完成这一进程。（刘曦）【新华社微特稿】

(责编：崔越、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部