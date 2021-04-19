近日，中国宣布了支持海南省医药、新能源汽车、游戏和航天等诸多产业发展的一系列措施，这是在当地建设经济改革试验场举措的一部分。去年6月，中国赋予海南“自由贸易港”地位，目标是到2035年建成功能齐全的高水平自由贸易港。

国家发改委称，中国将支持海南开展互联网处方药销售，鼓励国内外公司在海南研发新药，推动在海南成立国际移植科学研究中心。同时将设立海南医疗健康产业发展混改基金，探索将国产网络游戏试点审批权下放海南，支持海南发展网络游戏产业。中国政府还支持把文昌航天发射场打造成为国际一流、市场化运营的航天发射场系统。

——据《美国新闻与世界报道》文章

在拥有1300万人口的中国广东省深圳市，政府与中国通信网络运营商共同建立了世界上最大的5G网络。深圳已拥有4.6万个5G基站，堪称实时移动通信领域的领导者。全球最大的5G技术供应商华为等众多中国科技公司的总部就设在深圳。

深圳市引入成熟的5G移动网络，意味着网络几乎实现了实时数据传输，其速度是4G网络的100倍。这也意味着，中国在5G移动通信技术上取得了长足的进步。在中国，国家网络运营商正在实施5G扩展计划。中国政府投入大量资金进行5G设施的扩建。未来，5G有可能成为决定性的竞争因素。

新冠肺炎疫情危机表明，欧洲有必要仔细研究一下亚洲，从中学习。我们看到，许多德国读者对来自中国的新技术思想很感兴趣。

——据德国《商报》文章

近年来，中国社会越来越关注留守儿童的生活。2016年，政府印发《关于加强农村留守儿童关爱保护工作的意见》。地方政府正在努力，给予留守儿童更多关爱。四川省实施了“童伴计划”项目，在村里建立“儿童之家”，为孩子们提供玩耍、读书和接受辅导的空间。中央政府也在提供帮助。2010年以来，中央政府已在66万个村庄配置“儿童主任”，并允许把扶贫资金用于儿童福利。

随着工厂向内陆地区转移，越来越多的农民工能够在离家较近的地方就业。一些原本外出务工的父母开始带着孩子在靠近家乡的城镇定居，留守儿童的状况已经得到改善。现在，农村的生活条件已经大为改善，孩子们有足够的食物、衣服和玩具，可以每天和父母视频聊天。

——据英国《经济学人》杂志网站文章

(责编：艾雯、刘叶婷)