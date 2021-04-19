■ 黄日涵

4月18日的博鳌亚洲论坛现场，人们感受到的不仅是风和日暖、海碧山青，更是信心勇气、携手同行。本次论坛通过线下线上融合的方式，正搭建起连接海内外的“希望之桥”。当今世界正处于百年未有之大变局，世界经济来到十字路口，唯有团结一心“遇山一起爬，遇沟一起跨”，亚洲经济、世界经济才能拥有更好的未来。

博鳌亚洲论坛2021年年会主题是：“世界大变局：共襄全球治理盛举 合奏一带一路强音”。从2013年起经过8年实践，“一带一路”建设已从“大写意”走向“工笔画”，沿着高质量发展方向不断前进。近一年多来，在生产要素流动受阻的情况下，“一带一路”合作促进了亚洲及毗连地区经济复苏，展现了亚洲国家促进国际合作的决心，也为完善全球治理提供了一个“亚洲视角”。在全球范围内，“一带一路”成为最受欢迎的公共产品之一。截至去年底，中国已与138个国家、31个国际组织签署203份共建“一带一路”合作文件。

在新冠肺炎疫情全球蔓延背景下，“一带一路”迸发了超强活力。中欧班列成为联系中欧的物资之桥、友谊之桥、生命之桥，成为助推“一带一路”合作的重要引擎。基础设施的联通让更多国家走出经济发展鸿沟，跟上时代发展浪潮。不管是公路还是铁路，港口还是机场，全球范围内到处可见中国建设者的身影。通过“一带一路”，中国与共建国家更加互信，形成合力。

今年是博鳌亚洲论坛成立20周年。它成立的初衷是加强亚洲国家之间及亚洲与世界其他地区的交流与合作，促进亚洲经济的一体化。20年来，博鳌亚洲论坛立足亚洲、面向世界，凝聚共识、促进合作，成为联系“亚洲梦”和“世界梦”的窗口。20年来，博鳌亚洲论坛所凝聚的“亚洲智慧”，是中国和亚洲为世界和平与人类进步作出的重大贡献。20年来，博鳌亚洲论坛的探索，是发展中国家参与全球治理的重要创新，是开放、包容、互鉴理念在全球治理领域的重要实践。

“积土而为山，积水而为海”。20年前的中国，刚刚加入世贸组织。今日的中国，是世界第二大经济体，人均GDP突破1万美元，综合国力实现跨越式发展。伴随着中国成长，博鳌亚洲论坛国际影响力也日益提升，在凝聚亚洲共识、促进亚洲发展、实现亚洲繁荣等方面发挥了独特作用。

“抓住今天，才能不丢失明天”。在当前这个特殊历史时期，帮助亚洲乃至世界各国凝聚发展共识、重塑增长信心，是博鳌亚洲论坛的题中之义。今年年会，更值得世界期待。

（作者为福建省中国特色社会主义理论体系研究中心研究员）

(责编：艾雯、刘叶婷)