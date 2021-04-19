百年奋斗，砥砺前行。在中国共产党成立100周年之际，多位长期与中共中央对外联络部交往和联系的外国政党政要、国际人士接受本报记者采访，讲述他们对中国共产党以人民为中心执政理念的理解，对中国取得巨大发展成就的赞叹，以及对中国共产党领导中国未来发展的美好祝愿

奥地利中国友好协会常务副主席格尔德·卡明斯基——

将民生工作摆在重中之重

本报记者 方莹馨

“中国共产党是为人民谋幸福的政党。”近日，奥地利中国友好协会常务副主席格尔德·卡明斯基在接受本报记者采访时表示，中国共产党把为人民谋幸福作为根本使命，在100年峥嵘岁月里带领中国人民摆脱剥削、压迫、屈辱和贫困，过上了美好生活，创造了举世瞩目的“中国奇迹”。

从1972年至今，卡明斯基已先后访华80余次，深刻感受到中国速度、中国变化的丰富内涵。1972年，他曾坐着时速70公里的火车来到河南林县，“当时不少农村还没有通公路，人们生活比较拮据，一家人会为了买一块手表或一辆自行车而省吃俭用”。这些年，他多次访问中国，看到“中国列车的速度大大提升，公路网覆盖全国、连接城乡，还有住房、医疗、教育等许多方面，都发生了巨大变化”。

中国为什么能实现辉煌巨变？卡明斯基认为，答案可以在《习近平谈治国理政》中找到。他认真研读了去年出版发行的《习近平谈治国理政》第三卷，认为这本著作聚焦根本问题，展现了新时代中国治国理政的创新理念和实践。书中关于保障和改善民生的论述让他印象深刻，“正是因为中国共产党将教育、就业、医疗卫生等民生工作摆在重中之重，才有了如今人民生活水平的显著提高”。

今天的中国，日益走近世界舞台中央。新时代的中国积极参与国际事务，深度参与全球治理，推动构建人类命运共同体，为应对全球风险挑战、促进世界和平发展贡献中国智慧和方案。2017年，习近平主席在联合国日内瓦总部发表题为《共同构建人类命运共同体》的主旨演讲。卡明斯基认为，习近平主席的演讲具有里程碑式的意义，“中国正在以实际行动践行人类命运共同体理念，坚持走和平发展道路，积极推动国际合作，并始终坚定地与第三世界国家站在一起。”

“中国坚持走中国特色社会主义道路，这是一条独立自主的发展之路。”卡明斯基指出，那些既希望加快发展又希望保持自身独立的发展中国家可以从中国的发展模式中受到启发，像中国一样加大对基础设施、教育、科技等领域的投入，下大力气解决贫困、腐败、环境污染等问题。

今年是中国和奥地利建交50周年。最近，奥中友协正在加班加点忙着筹划各种庆祝活动。卡明斯基告诉记者，成立于1971年的奥中友协一直致力于促进奥地利主要政党社民党和人民党开展与中国共产党的党际交流。“奥中友协将继续推动奥地利各界对中国共产党的了解，向欧洲人民呈现一个真实、客观、发展的中国。在中国共产党建党百年之际，期待中国共产党带领中国人民继续向前迈进，创造更加幸福美好的未来。”

阿拉伯中国之友作家和新闻媒体人士国际联盟主席马尔旺·苏达哈——

各级党员干部的心里都装着人民

本报记者 白紫微

今年是中国共产党成立100周年。百年大党何以永葆青春活力和战斗力？“中国共产党的生命力源自人民。”阿拉伯中国之友作家和新闻媒体人士国际联盟主席马尔旺·苏达哈说，“自建党以来，中国共产党一直对人民的需要、党的方向等一系列重大问题有着深刻的洞察力和自觉性。”苏达哈认为，作为一个有着9100多万名党员的大党，中国共产党始终坚持人民至上，各级党员干部的心里都装着人民。

苏达哈生于1958年，成长在一个知华友华的家庭，自幼便与中国结下了不解之缘。青年时期，他在父亲的推荐下阅读了许多有关中国的阿拉伯语书籍和参考资料。“最令我印象深刻的内容，就是中国共产党带领中国人民为争取民族独立进行了不屈不挠的斗争，彻底结束了旧中国半殖民地半封建社会的历史，维护了中华民族的根本利益。”苏达哈说。

阿拉伯有谚：求知，哪怕远在中国。10余年来，苏达哈曾到访中国30余次，北京、贵州黔西南州、浙江杭州、宁夏银川……一次次深入交流，一个个生动故事，每一次中国之行都让苏达哈对中国有了更立体的了解。“在乌鲁木齐，我看到中国少数民族群众身穿民族服饰，说着自己的民族语言，脸上洋溢着开心的笑容，当地的交通基础设施也很完善，这些都与一些西方媒体的报道大相径庭。”苏达哈说。

在风景如画的贵州黔西南州，苏达哈了解到，当地政府通过创造大量工作岗位、提供就业技能培训等方式，帮助贫困民众就业脱贫，让人们更有尊严地发展自我和奉献社会。“中国成功走出了一条独具特色的中国式扶贫开发道路，充分发挥了中国特色社会主义制度的优势，创造了人类减贫史上的奇迹，为许多国家在扶贫领域树立了榜样。”苏达哈说。

“在儿时的历史书中，我读到了古丝绸之路上阿拉伯和中国两大璀璨文明的相遇。如今，共建‘一带一路’让‘相遇’变为‘相知’。”苏达哈认为，共建“一带一路”推动了沿线国家和地区的基础设施建设和经济发展。在“一带一路”沿线国家和地区，中国带来的远不止投资和商品，中国企业在当地开展职业技能培训，帮助沿线国家提升生产水平。“这是真正的携手发展、互利共赢。”苏达哈评价道。

“在中国共产党的领导下，中国取得了丰硕的发展成果，这给了阿拉伯国家人民很多启发。”为了推进阿拉伯地区与中国的友好关系，苏达哈于2008年创办了一个网站，用于发布关于中国的信息。如今的阿拉伯中国之友作家和新闻媒体人士国际联盟就脱胎于此。据苏达哈介绍，该联盟目前有来自阿拉伯10多个国家的几百名会员，架起了一座阿中民间交流的桥梁。

这些年，苏达哈撰写了很多介绍中国各个领域发展情况的文章。“未来，我希望将这些文章结集出版，让更多阿拉伯读者了解在中国发生的真实故事。”苏达哈说，“世界正‘向东看’，中国共产党治国理政经验值得学习借鉴。”

土耳其社会主义研究学会国际部主任杰姆·克泽尔切奇——

实现各领域共同向前的全面发展

本报记者 王传宝

作为土耳其社会主义研究学会国际部主任，杰姆·克泽尔切奇从上世纪70年代开始研究社会主义国家的发展道路。他曾应中共中央对外联络部邀请多次到访中国，对中国发展道路进行了深入研究。“在短短70多年时间里，中国人民创造了举世闻名的‘中国奇迹’，为广大发展中国家树立了典范，这一切要归功于中国共产党的领导。”

在克泽尔切奇看来，中国特色社会主义制度体现了中国共产党人的理论和实践智慧。“中国特色社会主义道路是中国共产党对世界社会主义运动的重大创新和贡献。实践证明，这条道路是建立在历史唯物主义和辩证唯物主义的基础上，并广泛吸收了各国社会主义建设过程中的经验和教训，是中国走向社会主义现代化强国的正确道路，也是中国人民谋求幸福的唯一可行选择。”

在中国访问期间，克泽尔切奇不仅与学术界人士进行交流，还深入基层实地了解情况。在他看来，中国共产党始终以人民为中心，通过改革开放激发经济和社会发展的内在活力，“中国的发展令人印象深刻，这是经济、社会、文化以及生态各领域共同向前的全面发展。”

面对突如其来的新冠肺炎疫情，中国共产党团结带领全国各族人民，进行了惊心动魄的抗疫大战。“中国政府和人民在抗击新冠肺炎疫情的斗争中取得重大战略成果，并且积极参与国际合作，向许多有需要的国家提供了设备、专家和疫苗等方面的支持与援助。”克泽尔切奇认为，“中国在抗疫斗争中积极开展国际合作和对外援助，这是中国共产党坚持以人为本理念的又一延伸。”

克泽尔切奇表示，中国坚持走和平发展道路，维护世界和平、反对霸权主义，推动全球治理体系朝着更加公正合理方向发展。习近平主席提出构建人类命运共同体理念，这是一条有利于全人类和平发展的正确道路，它将赢得越来越多国家和人民的支持。

“在中国共产党成立100周年之际，我向中国共产党、中国政府和人民致以热烈祝贺。”克泽尔切奇深信，作为马克思主义政党，中国共产党一定会继续秉持以人为本的执政理念，为人类社会发展作出更大贡献，“预祝中国共产党和中国人民在建设中国特色社会主义事业中取得更加辉煌的胜利。”

图片说明：

图①：奥中友协常务副主席格尔德·卡明斯基。

资料图片

图②：2020年10月13日，福建宁德市赤溪村党总支书记杜家住（前右一）向“摆脱贫困与政党的责任”国际理论研讨会参会代表介绍赤溪村情况。

新华社记者 许雪毅摄

图③：阿拉伯中国之友作家和新闻媒体人士国际联盟主席马尔旺·苏达哈。

资料图片

图④：由中国承建的坦桑尼亚天然气处理厂及管线输送项目，有力地推动了当地基础设施建设。

新华社发

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《 人民日报 》（ 2021年04月19日 17 版）

(责编：艾雯、刘叶婷)