据新华社亚的斯亚贝巴4月18日电 （记者汪平）由中国华大集团在埃塞俄比亚投资建设的博莱国际机场新冠病毒检测实验室日前正式运营，这是中国企业在非洲投资运营的第一家专门向国际旅客提供新冠病毒检测服务的实验室。

华大集团非洲大区总经理陈松恒介绍，这个实验室的工程材料和检测设备全部从中国进口，实验室设计通量为每天1000份样本，可在3小时内为最多400名乘客提供核酸检测服务。

埃塞俄比亚航空公司代理首席运营官雷塔·梅拉库16日在现场参观时对记者表示，期待实验室凭借先进技术，及时、准确提供新冠病毒检测。“机场内的这一设施能够使我们更加方便地为乘客提供检测，也将使我们更快满足乘客的要求，增强乘客对于机场和埃航的信心。”

“现在，过境旅客不需要从候机厅出去接受检测，他们只需要在机场中转区等候3个小时，拿到结果后就可以继续前往下一个目的地。”华大集团埃塞俄比亚分公司副总经理王琬玥对记者表示。

《 人民日报 》（ 2021年04月19日 16 版）

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