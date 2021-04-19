本报驻土耳其记者 王传宝

日前，土耳其东南部城市迪亚巴克尔市的孩子们迎来了翘首企盼的“礼物大篷车”。参与游戏活动，免费领取心爱的礼品，活动现场到处充满着孩子们欢快的笑声。

根据疫情防控要求，当地学校和幼儿园陆续停课，很多公共场所也采取了限制措施。孩子们不能经常到街头玩耍和交流，很多孩子靠看电视、玩电脑游戏消磨时光。土耳其劳动和社会保障部与儿童游戏和运动俱乐部联手推出了被称为“礼物大篷车”的活动，通过企业赞助、私人捐款等方式募集资金，用来支付礼品购置及运输的费用，俱乐部工作人员作为志愿者，全程负责组织孩子们的游戏活动。

组织方对活动内容进行了细心准备。无论是游戏、抽奖、礼品发放等环节，还是“礼物大篷车”上的各种精心装饰，都是为了让孩子们在笑声中放松身心。据介绍，为孩子们准备的礼物主要以传统智力游戏玩具为主，如九子棋、播棋等。

对于如何在疫情环境下保护孩子们的健康安全，俱乐部负责人萨利姆·伊索特说，游戏活动严格执行政府的防疫规定，要求所有工作人员及参与活动的孩子都戴上口罩，并在活动中保持规定的社交距离。为防止可能的病毒传播，俱乐部特意安排了更多孩子们可单独参与的活动项目。

“礼物大篷车”活动先后前往凡城、巴特曼、锡尔特等14个相对贫困的东南部省份，给5000多名孩子送去了礼物。负责组织此项活动的土政府官员莫恩·布拉特说，尽管无法让每个孩子都得到礼品，但是“礼物大篷车”装载着爱与尊重，可以使孩子们在疫情的阴霾里看到光明的未来。

（本报安卡拉4月18日电）

《 人民日报 》（ 2021年04月19日 16 版）

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