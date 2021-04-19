本报努尔苏丹4月18日电 （记者周翰博）中哈农业科学联合实验室日前获得哈萨克斯坦贸易和一体化部颁发的认可证书，正式开始运作。

哈萨克斯坦塞富林农业技术大学兽医学与畜牧技术学系主任阿布德拉赫曼诺夫表示，中哈农业科学联合实验室获得哈贸易和一体化部颁发的认可证书后，可以在哈境内开展针对牛、羊、马传染病的实验室研究，计划未来将增加猪和鸟类疾病的研究，并争取获得开展食品质量认证的资质。

哈贸易和一体化部在其网站上表示，中哈农业科学联合实验室的运行将有助于消除哈中农产品贸易中出现的技术性障碍。

中国驻哈大使张霄表示，中哈农业科学联合实验室是中哈双边合作的“春燕”。该实验室配备有世界一流的研究设备，能就跨境运输过程中对两国构成威胁的动物间传播疾病进行研究和诊断。

据报道，中哈农业科学联合实验室是中哈政府间合作协议内容之一，由中国农业科学院与哈萨克斯坦塞富林农业技术大学共建，旨在促进兽医生物技术的交流，推动两国动物疫病联合防控体系的建立。

《 人民日报 》（ 2021年04月19日 16 版）

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