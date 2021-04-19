本报记者 岳林炜 曲 颂

4月18日，博鳌亚洲论坛框架下的重要专题会议——全球经济发展与安全论坛大会发布会在海南博鳌举行。

“我们希望通过全球经济发展与安全论坛大会的召开，为亚洲和世界的经济聚拢人气、凝聚共识、振奋信心，为亚洲与世界的可持续发展，以及亚洲与世界的和平繁荣作出贡献。”博鳌亚洲论坛秘书长李保东表示，亚洲是当今世界最具发展活力和潜力的地区之一，但发展中国家和欠发达国家比较集中，一些国家和地区仍存在贫穷、饥饿、缺少清洁饮用水、医疗卫生条件落后等突出问题。设立全球经济发展与安全论坛大会是博鳌亚洲论坛又一开拓之举，目标是打造全球政、商、学界领导者探讨、统筹、平衡经济发展与安全问题的对话与交流平台。

据悉，全球经济发展与安全论坛大会将于今年10月在湖南长沙召开，主题为“大变局下的经济安全与可持续发展”，议题将覆盖气候安全、粮食安全、金融安全、能源安全、网络安全、供应链安全、公共卫生、知识产权保护等广泛领域，为亚洲和世界可持续发展提供“博鳌方案”。

联合国系统驻华协调员常启德表示，新冠肺炎疫情让全球深刻认识到治理赤字的存在。世界银行估计，全球或有7000万至1亿人因疫情陷入极端贫困。

“中国取得了脱贫攻坚战的全面胜利，人均国内生产总值大幅增加，令人赞叹。”常启德说，中国实现联合国2030年可持续发展议程目标的经验值得其他国家学习借鉴，这对各国共同实现可持续发展非常重要，“我希望向其他国家，尤其是广大发展中国家讲述中国故事”。

联合国难民署代理驻华代表陈蔚云表示，成立20年来，博鳌亚洲论坛探讨的话题从传统的经济领域扩大到卫生、健康、教育、科技和创新等领域。全球经济发展与安全论坛大会将为国际社会提供以协调一致的方式推进经济发展与安全的重要平台。

经济合作与发展组织驻华高级顾问海博表示，中国是世界经济复苏发展的重要引擎。世界经济的可持续发展需要通过更加绿色的路径来实施。全球经济发展与安全论坛大会等多边对话机制有助于凝聚各方共识，实现可持续发展目标。

《 人民日报 》（ 2021年04月19日 16 版）

(责编：胡永秋、牛镛)