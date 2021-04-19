本报记者 刘仲华 杨 迅 王 迪

博鳌亚洲论坛国际会议中心。

本报记者 暨佩娟摄

4月18日上午，博鳌亚洲论坛2021年年会举行首场新闻发布会，正式发布两份备受关注的年度旗舰报告——《亚洲经济前景及一体化进程》和《可持续发展的亚洲与世界》。报告认为，今年亚洲经济将出现恢复性增长，经济增速有望达到6.5%以上，亚洲将成为全球可持续复苏的重要引擎。

亚洲影响力日益上升，中国发挥重要作用

受新冠肺炎疫情影响，亚洲经济去年出现了60年来首次负增长。2021年，亚洲经济发展前景如何，有望达到何种复苏水平，备受各方关注。

《亚洲经济前景及一体化进程》报告指出，受疫情影响，亚洲经济增速大幅波动，但总体表现明显好于世界其他地区。作为亚洲最大经济体，2020年中国经济领跑亚洲，实现了2.3%的增长。亚洲在加强疫情防控、保持产业链供应链畅通稳定、促进贸易与投资方面发挥着重要的作用，是多边主义的稳定器。其中，中国发挥了中流砥柱的作用。

报告预测2021年亚洲经济将出现恢复性增长，增速有望达到6.5%以上。相对较好的经济表现，将使亚洲经济总量占世界经济总量的比重进一步提升。

专家认为，报告传递了两个关键信息：增长和稳定。中国社会科学院世界经济与政治研究所所长张宇燕表示，2021年第一季度，亚洲国家经济增速实现了快速反弹，其中中国经济同比增长18.3%。以中国为主干的亚洲市场将进一步扩大，为世界经济创造巨大机遇。

“亚洲经济一体化进程给人们带来的信息是稳定。”对外经济贸易大学国家对外开放研究院执行院长林桂军在解读报告时说，随着亚洲经济一体化进程持续推进，亚洲经济体之间的贸易依存度稳步提升，服务贸易联系增强，人员和资本流动更趋频繁，这些为亚洲经济的稳定奠定了基础。“更加坚实、稳固、具有韧性的亚洲，是多边主义的稳定器。”

意大利达涅利集团中国首席执行官马蒂诺·弗朗索瓦·大卫对本报记者表示：“亚洲在世界上的影响力日益提升，中国发挥了重要的引领作用。亚洲国家之间有许多发展共识，这将成为推动世界经济增长的新动力。”

“亚洲是世界经济发展的‘火车头’，近年来亚洲经济对世界经济增长的贡献率已超过50%。毋庸置疑，亚洲将继续是世界经济发展最重要的动力源。”博鳌亚洲论坛理事、俄罗斯联邦与天然气出口国家论坛合作事务总统特别代表祖布科夫表示。

绘制可持续发展路线图，增进人民福祉

新冠肺炎疫情严重影响各国经济社会发展，世界经济复苏不稳定不平衡，引发人们担忧。缩小发展差距，实现可持续发展目标，这是需要世界各国共同努力的方向。

《可持续发展的亚洲与世界》报告指出，疫情防控需要全世界共同参与，没有哪个国家能够独善其身；全球疫情的结束最终取决于所有国家战胜疫情。多边主义和一致行动是可持续复苏的关键。

“疫情发生后，卫生健康、基础设施、绿色和数字赤字成为亚洲实现可持续复苏的瓶颈。”博鳌亚洲论坛秘书长李保东说，解决好上述四大发展赤字并有效联动，将有力释放发展潜力和能量，推动实现多个可持续发展目标。坚持多边主义是消除全球发展赤字、实现可持续复苏的关键所在。疫情防控期间，亚洲多国大力推进经济向数字化转型，给亚洲带来深刻变化，这是可持续发展的可喜方向。

联合国系统驻华协调员常启德在接受本报记者采访时表示，报告有针对性地提出了解决四大发展赤字的路径，包括考虑建立应对重大疫情或突发公共卫生事件的储备、加强跨境设施互联互通、制定国家自主减排贡献目标、推动数字普惠金融发展等，这些务实举措为促进亚洲各国可持续发展绘制出清晰的路线图，有助于增进亚洲国家人民的福祉。

联合国前副秘书长、博鳌亚洲论坛秘书长特别顾问沙姆沙德·阿赫塔尔表示，疫情促使各国反思可持续发展目标。在全球绿色增长研究所所长弗兰克·里斯伯曼看来，将绿色复苏与更加雄心勃勃的国家自主减排贡献目标结合起来，是许多国家在未来一到两年中促进可持续发展的重要机遇。

推动数字化转型，打造未来增长新动力

看好亚洲经济复苏发展前景，是国际社会的广泛共识。德勤中国副总裁杨莹在解读《可持续发展的亚洲与世界》报告时指出，调查显示，超过六成的企业家对亚洲的经济复苏持比较乐观的态度，98%的企业家对中国经济作出了非常乐观的展望，认为消费市场的扩张升级以及技术创新将成为助推中国经济持续向好的主要动力。中国经济将带动亚洲经济发展，并为世界经济复苏发挥积极作用。

“尽管受到疫情影响，亚洲经济还是呈现出诸多亮点和机遇。”张宇燕说，很多亚洲国家出台了推动数字化转型的新举措，涵盖数字基础设施建设、产业数字化转型、数字化治理以及国际数字合作等多个方面，数字经济在推进复工复产、稳定经济等方面发挥了重要作用，有望成为推动亚洲经济未来增长的新动力。亚洲区域经贸合作持续推进，共建“一带一路”展现出强大韧性和活力，高质量共建“一带一路”成效显著，这些都有利于亚洲经济的复苏发展。

麦格理集团首席中国经济学家胡伟俊表示，中国通过设定更加务实的经济发展目标，正在努力打造更加可持续的经济发展模式。

李保东表示，亚洲经济体将与其他国家和地区携手战胜疫情，解决发展赤字。相信在后疫情时代，亚洲经济体将更加积极有为地参与国际经贸规则的制定，推动国际机构改革，推动建设开放型世界经济，维护并践行多边主义，为推动构建人类命运共同体作出积极贡献。

《 人民日报 》（ 2021年04月19日 16 版）

(责编：胡永秋、牛镛)