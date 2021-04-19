本报记者 曲 颂

“全球水资源形势日趋严峻，我们愿利用技术和经验助力更多社区改善生活条件。”赛莱默全球总裁兼首席执行官帕特里克·戴克日前在接受本报记者采访时表示，中国积极推动绿色发展和乡村振兴。作为一家专注水处理技术的公司，赛莱默正迎来广阔的市场，非常高兴能为中国农村实现清洁用水提供更多解决方案。

2009年，中国妇女发展基金会同赛莱默在中国联合启动“水印计划”项目，帮助多个省区完善学校建设或改造饮水设施，提供净水设备，开展卫生健康教育等。之后，“水印计划”逐渐覆盖至农村污水处理领域。

从前，浙江省湖州市长兴县虹星桥镇港口村的污水无处排放，人们在同一条河里洗菜又洗衣。去年底，90户村民搬入了装有上下水的新居，赛莱默捐赠的污水处理设施派上了用场，河水一天天变清，环境也一天天变好了。

在戴克看来，中国政府在规划污水处理项目时，并不只着眼于当下，而是有更长远的目标。污水处理泵站采用智能化系统，有助于当地水系、土壤等实现生态修复。戴克说：“港口村的变化是当地人居环境改善的缩影，更是中国政府全面实施乡村振兴战略的成果。”

在浙江省磐安县，赛莱默参与农村饮用水改造项目，解决当地吃水难问题。“中国农村地区的老人和儿童较多，挑水是一件困难的事。这也让我更坚定支持‘水印计划’走进中国农村。当看到村民们在家中用上清洁水，我们的喜悦就油然而生。”戴克说。

中国积极推动绿色发展，促进人与自然和谐共生，启动了一系列水利基础设施建设、水环境治理、清洁能源开发等项目。戴克说：“在中国农村实施的项目帮助我们树立了更远大的发展目标。赛莱默将发挥自身专长助力中国农村实现环境保护和生态修复，愿中国乡村越来越美。”

《 人民日报 》（ 2021年04月19日 03 版）

(责编：牛镛、胡永秋)