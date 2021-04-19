本报驻印度尼西亚记者 徐 伟

日前，中国驻东盟使团与东盟秘书处、联合国开发计划署通过线上方式共同举办第五届可持续发展研讨会。中国与东盟国家的青年代表围绕青年在落实可持续发展议程中的作用、提升青年对疫后世界的适应能力、青年就业和未来工作等议题进行了深入交流。

东盟副秘书长康富表示，本届研讨会的举办，表明在新冠肺炎疫情带来挑战的情况下，各方继续落实可持续发展目标的决心。青年是帮助全球实现这一目标的重要参与者和具体实践者，要释放青年的巨大潜力。

联合国开发计划署亚太局副局长克里斯托弗·白桦指出：“青年是重要的发展参与者，可以成为促进可持续发展和疫后经济复苏的核心力量。”

长期以来，中国与东盟各国青年友好往来密切，有力推动双方青年在国家发展建设、国际友好合作等领域发挥积极作用。全国青联副秘书长董霞表示，中国与东盟国家青年合作形式多样、内容丰富、覆盖广泛。“中国—东盟青年营”“澜沧江—湄公河青年友好交流项目”“中国—东盟青年企业家交流项目”“东盟青年干部培训班”“中国—东盟青年领导人研修项目”“中国—东盟青年事务部长会议”等一批青年交流品牌在东盟国家已颇具知名度，吸引东盟10国近5000名青年参与，有力促进了东盟青年发展和双方交流互鉴。

面对疫情挑战，中国先后向柬埔寨、菲律宾、缅甸、老挝、马来西亚等国派遣医疗队，帮助菲律宾、缅甸等国紧急援建病毒检测实验室，青年在中国与东盟国家携手抗击疫情中发挥了巨大作用。此外，“中国—东盟青年创新行动分享会”等一批在疫情防控常态化条件下的创新线上交流活动蓬勃开展，为双方青年共迎挑战、共克时艰、共谋发展创造了条件。

“今年恰逢中国—东盟建立对话关系30周年，也是中国—东盟可持续发展合作年，中方愿与东盟共同抓住契机，更好发挥青年积极作用。”中国驻东盟大使邓锡军表示：“以青年合作为重要抓手，中国将致力于把可持续发展打造为双方合作新增长点和新亮点，为本地区全面实现联合国2030年可持续发展议程目标打下更坚实基础。”

（本报雅加达电）

《 人民日报 》（ 2021年04月19日 03 版）

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