本报记者 杨 迅

“在中国共产党带领下，中国实现了人民安居乐业、民族团结和睦、社会和谐稳定，为其他发展中国家探索适合自己的发展道路提供了有益借鉴。”日前，埃及青年政党领袖和政治家协调委员会委员、吉萨省副省长易卜拉欣·纳吉·谢哈比在接受本报记者采访时表示，中国坚持扩大开放，不断努力创新并加强对外合作，“为建设更加和平与繁荣的世界贡献了重要力量”。

吉萨省位于埃及首都开罗西部，人口众多，拥有吉萨金字塔、开罗大学、萨卡拉遗迹等知名“地标”。谢哈比说，作为吉萨省副省长，他高度关注当地民生保障和经济发展等问题。中国的发展经验给了他很多启发。“中国共产党把维护和发展人民的根本利益作为制定各项方针政策的出发点，注重发展科技和文化，切实提高民众生活水平，实现了脱贫攻坚战的历史性胜利。如今，埃及正在实施‘体面生活’计划，以改善农村地区的基础设施和民众生活水平。埃中加强务实合作，将给两国人民带来实实在在的好处。”

在谢哈比看来，中国建立了全世界最完整的现代工业体系，稳步成为世界第二大经济体，其中最重要的原因在于中国共产党的领导。中国共产党非常善于学习和总结经验，坚持理论创新，同时注重培养人才，积累了充沛的人力资源。“作为始终保持着活力的大国政党，中国共产党带领中国不断取得经济社会发展新成就。”

埃及和中国的友好往来已经有数千年的历史。谢哈比表示，习近平主席提出的“一带一路”倡议为包括埃及在内的许多国家提供了重要发展机遇。“一带一路”倡议与埃及“2030愿景”在交通、能源、信息技术等多个重要领域可以实现对接，有利于推动埃及经济发展和工业化进程，扩大对外贸易规模。近年来，埃中在共建“一带一路”框架内已有多个合作项目落地生根，实现了互利共赢、惠及民生。

“要强调的是，中国的发展以悠久的历史文化为根基。文化在促进经济发展方面也发挥着重要作用。比如‘一带一路’倡议既是一个经济合作倡议，也注重人文交流，促进民心相通，并致力于改善民生。”谢哈比指出，中国共产党是为人民谋幸福的政党。面对新冠肺炎疫情挑战，中国共产党带领中国人民成功控制住疫情，并在向其他国家提供力所能及的援助，向埃及提供了急需的抗疫物资，并积极分享抗疫经验。“这都体现了中华优秀传统文化中同舟共济、共克时艰的精神力量，令人钦佩。”

今年3月底，由中共中央对外联络部举办的中国—阿拉伯国家青年政治家论坛以视频方式举行。创立中阿青年政治家论坛是落实习近平总书记同阿方领导人共识的重要举措，旨在促进中阿青年交流沟通，推动构建中阿命运共同体。

谢哈比在论坛开幕式发言中指出，埃及与中国同为历史悠久的文明古国，都是推动多边主义的重要力量。埃及青年渴望在同中国青年的思想交流和经验分享中获得更多灵感和动力。

埃及的人口中有60%在30岁以下。“埃及面临着反对恐怖主义、维护社会稳定、加快经济发展等众多任务。作为全国主要的青年政治家平台，埃及青年政党领袖和政治家协调委员会的工作就是团结和动员青年，为建设国家、促进对外友好合作发挥作用。”谢哈比表示，中阿青年政治家论坛体现了中国共产党对加强阿中青年交流的重视，双方青年一代积极传承友谊，将不断推动阿中命运共同体建设走深走实。

《 人民日报 》（ 2021年04月19日 03 版）

(责编：牛镛、胡永秋)