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外交部驻港公署：干预香港司法机关依法办案是对特区法治与国际法治的双重践踏

2021年04月18日18:00 | 来源：新华网
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　　新华社香港4月18日电　针对美国、英国、欧盟一些政客对香港特区法院依法判刑黎智英、李柱铭等人进行无端指责和恶意抹黑，甚至公然“呼吁放人”，外交部驻港特派员公署发言人18日表示强烈不满和坚决反对，严正指出这是对特区法治与国际法治的双重亵渎与践踏。

　　发言人指出，香港是法治社会，有关人员因组织参与未经批准的非法集结被判刑，事实依据充分，程序完全合法，判决依法公开。一些外国干预势力常把法治挂在嘴边，却一再将违法犯罪分子美化为“民主斗士”，阻挠特区司法机关依法办案，将政治操弄置于特区法律之上。他们假仁假义地表示“要与香港人民站在一起”，却无视特区主流民意，一再损害特区法治与繁荣稳定，实际上站在了香港人民的对立面。他们言必称维护国际规则，却一再践踏国际法与国际关系基本准则，肆意插手香港事务与中国内政，充分暴露出其对国际规则合则用、不合则弃的双重标准。

　　发言人强调，有法必依、违法必究是法治核心要义，任何人都没有凌驾于法律之上的特权。我们敦促有关国家恪守不干涉内政等国际法原则和国际关系基本准则，切实尊重法治精神，摒弃虚伪的双重标准，停止包庇和美化违法犯罪分子，停止损害香港法治与司法独立，停止干预香港事务和中国内政。任何干预和施压都注定是徒劳的，只会搬起石头砸自己的脚。

(责编：赵欣悦、杨光宇)

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