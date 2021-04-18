新华社乌兰巴托4月18日电（记者阿斯钢 苏力雅）蒙古国卫生部18日通报，蒙古国过去24小时新增新冠确诊病例1340例，再创疫情暴发以来单日新增确诊病例数新高。

蒙古国卫生部的数据还显示，该国目前已累计确诊21995例，累计死亡50例，累计治愈11877例。

蒙古国卫生部新闻发言人乌干巴亚尔18日说，由于收治新冠患者的定点医院超负荷运转、床位短缺等问题，蒙古国目前有4000多名轻症患者只能居家隔离并接受治疗。蒙古国国家紧急情况委员会正致力于增加这类定点医院，并准备启用方舱医院。

乌干巴亚尔警告说，目前还在实施全民警戒状态，但有不少民众不遵守防疫规定，这可能会减弱防疫措施的预期效果。他呼吁民众配合政府工作，尽量减少出行，以最大限度降低感染风险。

蒙古国政府新闻办主任钢照日格17日在社交媒体平台说，全民警戒状态期间暂停的新冠疫苗接种工作将于下周末重新启动。

为应对日益严重的疫情反弹，蒙古国自10日起再次实施为期半个月的全民警戒状态。根据计划，蒙古国将为18岁及以上人群接种疫苗。迄今，该国已有63.4万人接种新冠疫苗。

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