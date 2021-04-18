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“壮美越南·壮美中国”图片展在越南河内开幕

2021年04月18日17:03 | 来源：新华网
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　　新华社河内4月18日电（记者陶军）“壮美越南·壮美中国”图片展18日上午在越南首都河内开幕，近400名越南青年学生当天观赏精彩图片，体验中国瑰丽文化。

　　该图片展共展出30余幅珍贵照片，生动再现中越两国的友好历史，荟萃呈现两国的壮美风景。现场还播放了介绍设立在中国广西师范大学的越南学校纪念馆的专题片，举办了丰富多彩的中国文化体验活动。

　　越南河内大学中文系主任、河内大学孔子学院理事丁氏青娥在开幕典礼致辞中表示，无论世界风云怎样变幻，越中两国睦邻友好的重大意义永远不会改变，我们在各领域交流合作的潜力巨大、前景广阔。希望通过图片展加深两国人民的相互理解，让越中友谊代代相传，泽被后世。

　　河内大学孔子学院中方院长罗军说，青年是国家的未来，也是世界和平的守护者、创造者，希望图片展为年轻一代深入了解中越传统友好与当代中国的发展，进一步巩固中越传统友谊，打开一扇大门。

　　中国驻越南大使馆文化参赞彭世团表示，图片展向越南青年介绍了两国友好历史，希望两国青年传承和发扬传统友谊，为促进各自国家的社会主义建设事业与世界和平贡献力量。

　　越南外贸大学三年级学生阮清书对学习中文很感兴趣，目前汉语水平考试达到5级水平。她说，知道今天举办这个图片展，所以早早就来了，“看了图片展览，我更加了解越中友谊，理解中国文化，感受到中国的美丽风景，我会更加认真学好中文，希望毕业后能去中国工作，为越中友谊做贡献”。

　　此次图片展为澜沧江-湄公河“双城记”大型青年文化系列交流活动之一，由河内大学孔子学院承办。

(责编：赵欣悦、杨光宇)

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