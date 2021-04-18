新华社马尼拉4月18日电 专访：坚持多边主义是全球应对当前挑战的出路——访亚洲开发银行副行长艾哈迈德·赛义德

新华社记者刘锴 闫洁

亚洲开发银行副行长艾哈迈德·赛义德日前接受新华社记者专访时表示，当前世界正面临多重挑战，坚持多边主义是全球应对挑战的出路。

赛义德认为，应对新冠疫情、实现公平包容发展、应对气候变化是当今世界面临的三大挑战。加强国际合作、坚持多边主义已被历史证明是富有成效的做法，人际间、企业间和政府间的协调与合作是应对全球性挑战的有效举措。

他以新冠疫苗接种为例说，只有通过国际合作确保所有人都接种疫苗，才能真正在全球范围内有效控制疫情，否则疫情仍将持续。

作为亚行分管东亚、东南亚和太平洋地区事务的副行长，赛义德将参加今年的博鳌亚洲论坛年会。他说，过去20年间，博鳌亚洲论坛为各方沟通想法、增进交流、拉近关系等起到了积极作用，为加深人际交流与合作提供了平台。

赛义德赞赏博鳌亚洲论坛为推动区域融合与发展所作的积极贡献。他说，通过博鳌亚洲论坛，中国与其他国家增进了相互了解。他相信这一论坛今后将继续发挥建设性作用，帮助地区经济从疫情影响中快速复苏。

亚洲开发银行是聚焦亚太地区发展的多边开发银行，成立于1966年，总部设在菲律宾首都马尼拉。中国于1986年加入亚行，现为亚行主要股东之一。

赛义德说，中国与亚行保持着“丰富、强韧和多元”的合作关系，是亚行主要的“协调人和发展伙伴”。他说，中国过去数十年间的经济发展引人瞩目，人民生活水平显著提升，取得这一惊人成就的关键在于中国政府所坚持的经济改革和对外开放。

在谈及减贫政策时，赛义德说亚行致力于帮助亚太地区实现减贫目标，而中国在这一领域的经验有着丰富借鉴意义，值得其他国家学习。

他说，亚行未来5年内将重点关注三大议题，即环境可持续发展、气候变化的适应与减缓、老龄化社会与卫生安全。“这些议题与中国发展密切相关，亚行期待与中国进一步加深合作关系，扩展合作领域。”

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