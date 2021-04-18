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中越青年民歌文化交流活动在河内举行

2021年04月18日09:41 | 来源：人民网-国际频道
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越南大学生演唱《康定情歌》。人民网记者 刘刚摄
越南大学生演唱《康定情歌》。人民网记者 刘刚摄

人民网河内4月18日电（刘刚、罗军）2021年中越青年民歌文化交流活动17日下午在越南河内大学礼堂举行。近百名中越两国学生一起唱经典民歌、赏传统民俗。

河内大学中文系主任、河内大学孔子学院理事丁氏青娥在致辞时说，越中两国青年通过民歌交流，了解和学习彼此优秀民歌艺术文化，有助于促进两国青年友好交往和两国人民的相互了解，巩固传统友谊。

中国驻越南大使馆文化参赞彭世团在致辞时表示，中越两国青年以民歌为纽带进行交流，增进了解和友谊，为促进澜湄合作贡献力量。

活动在河内大学孔子学院舞蹈队热闹的开场舞《红灯笼》中拉开序幕。中越两国的青年学生联袂表演了中国特色古典舞蹈《盛世》和充满越南风情的舞蹈《丝绸之浪》，让现场观众仿佛置身于诗意画卷中。

越南国家音乐学院的师生演绎了越南非物质文化遗产官贺民歌和传统器乐演奏。越南著名指挥家童光荣、越南国家音乐学院传统音乐系优秀艺术家华灯分别讲解了中国广西民歌和越南官贺民歌的特点，并让现场观众即兴体验，将活动氛围推向高潮。

今年是澜湄合作启动5周年。作为澜沧江—湄公河“双城记”大型青年文化交流系列活动之一，2021年中越青年民歌文化交流旨在以民歌艺术为载体，增进两国青年人的文化认同和情感认同，为澜湄合作汇聚力量。澜沧江—湄公河“双城记”大型青年文化交流系列活动由中国广西广播电视台主办。

(责编：崔越、刘慧)

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