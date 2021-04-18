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涉嫌获取机密 乌克兰外交官在俄遭短暂拘留

2021年04月18日09:15 | 来源：新华网
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俄罗斯联邦安全局17日证实，乌克兰驻俄罗斯圣彼得堡总领事馆一名外交官遭拘押，原因是他试图获得俄执法和情报机构数据库内的机密信息。

乌克兰外交部说，涉事外交官被拘留数小时后回到乌克兰驻圣彼得堡总领事馆，乌方准备就这一事件作出回应。

俄罗斯外交部当天晚些时候建议这名外交官22日以前离境。

【俄方抓正着】

俄联邦安全局说，乌克兰驻圣彼得堡总领馆领事亚历山大·索索纽克16日在圣彼得堡市与一名俄罗斯公民会面，其间试图获取俄执法机关和俄联邦安全局数据库内机密信息。索索纽克当场遭拘留。

俄联邦安全局在一份声明中说：“这种活动与外交人员身份不符、对俄罗斯联邦不利。俄联邦安全局将依据国际法对索索纽克采取措施。”

俄罗斯联邦委员会（议会上院）国际事务委员会第一副主席弗拉基米尔·贾巴罗夫曾经在俄联邦安全局供职。他告诉俄罗斯卫星通讯社记者，俄方拘留索索纽克说明有“无可争议的证据”显示他当时行为不当。

乌克兰通讯社以乌驻俄罗斯大使馆一名外交官为消息源报道，索索纽克遭拘留数小时后，俄外交部召见了乌驻俄使馆临时代办。

俄罗斯和乌克兰目前没有互派大使。

俄罗斯外交部17日晚些时候在一份声明中说，俄方建议索索纽克“从4月19日起”在72小时内离境。

【乌方备回应】

乌克兰外交部发言人奥列格·尼科连科证实，索索纽克遭拘押数小时后返回乌克兰总领事馆。“这是俄罗斯破坏稳定活动背景下又一次挑衅……乌方正在调查他被拘留期间的情况。”

乌克兰外交部副部长叶夫根·叶宁说，乌方正在根据惯例和对等原则准备作出回应。

受乌克兰东部局势升温影响，俄乌关系近期进一步恶化。乌克兰方面3月底说，俄方在靠近乌克兰的边境地区集结军队，严重威胁乌克兰国家安全。俄方回应，俄方部署是为确保本国边境安全，却被乌方和一些西方国家用作指认俄方导致乌东局势升温的“借口”。（杜鹃）（新华社专特稿）

(责编：崔越、刘洁妍)

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