美国国防部发言人约翰·柯比16日说，美国可能在今后一段时间内临时增加驻阿富汗美军人数，以完成美军从阿富汗安全有序撤出。

柯比在当天举行的国防部新闻发布会上作上述说明。他没有介绍详细情况，称仍在拟定细节。按他的说法，美军撤离可能需要后勤、工程和安保方面的保障。

柯比说，他不清楚在5月1日前会撤出多少人员，也不清楚美军撤出后美方承包商会否继续留在阿富汗。他说，美方目标是撤出所有美军。

美联社报道，美方承包商的任务涉及安全护卫、训练、工程和设施维护等。

美国总统约瑟夫·拜登本月14日宣布，驻阿富汗美军将于今年9月11日前撤出，以结束美国历史上最长的战争。

拜登先前表示，美军“很难”在上届政府承诺的5月1日期限前完全撤出。塔利班曾警告美国不要违背承诺，否则将做出反应。

美国于2001年“9·11”恐怖袭击后发动阿富汗战争。美国政府与阿富汗塔利班2020年2月底签署协议，美方承诺135天内把驻阿美军从大约1.3万人缩减至8600人，剩余的美军及北约联军士兵今年5月前撤出。塔利班则承诺不允许其成员以及包括“基地”组织在内的其他组织成员利用阿富汗国土威胁美国及其盟友安全。（陈立希）【新华社微特稿】

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